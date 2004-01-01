Организаторами Международной «Зимней конференции» выступает Ассоциация сторонников прямого посева. Спикерами мероприятия станут практики и исследователи в области прямого посева из России, США, Швеции и Казахстана.



Генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян на конференции выступит с докладом на тему «Сокращение простоев посевной и уборочной техники с помощью трехзвенной технологии. Хранение зерна в пластиковых рукавах». Выступление раскроет суть концепции трехзвенных уборки и сева, на конкретных примерах будут продемонстрированы «узкие» места традиционных схем и способы их исключения, а также будет рассмотрена технология хранения зерновых и масличных культур в пластиковых рукавах как альтернативный низкозатратный способ сохранения урожаев.



В рамках конференции будет работать сельскохозяйственная выставка, на которой свою экспозицию представит и «Лилиани». На стенде специалисты компании дадут полную информацию о технологиях, всей линейке производимой техники и нюансах подбора оптимального технического обеспечения под индивидуальные особенности хозяйств.



Стенд ООО «Лилиани» на выставке — № 7.



Мероприятие пройдет по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс-отель «DON-PLAZA».

