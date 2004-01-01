DELTA-CAP 5025/17DR140 И 5025/19DR160
Идеальное решение для увеличения перевозимого груза!Февраль 2017
Модельный ряд бортовых полунесущих прицепов Joskin Delta-Cap расширяется и теперь включает в себя 2 новые модели — 5025/17DR140 и 5025/19DR160. Они оснащены более высокими бортами (800 + 600 мм и 800 + 800 мм) и могут перевозить соответственно 17 и 19 м³ (DIN).
Благодаря трехсторонней выгрузке, Delta-CAP может использоваться отдельно или в комбинации с прицепом Tetra-CAP. Угол боковой выгрузки варьируется от 40 до 48° в зависимости от колес.
Общая длина автопоезда, состоящего из прицепов Delta-Cap и Tetra-Cap длиной 5 м и стандартного трактора, не превышает 18,75 м (ограничение, присутствующее в регламенте многих стран ЕС).
Объем перевозимого груза также существенно увеличивается.
Например, комбинация моделей Delta-CAP 5025/19DR160 и Tetra-CAP 5025/19R160 имеет общий объем DIN 38 м³!
Спецификации:
-
oцинкованное покрытие шасси и дышла обеспечивает защиту от ржавления и продлевает срок службы;
-
подвеска дышла на параболических рессорах гарантирует комфорт и эффективность;
-
большой угол опрокидывания облегчает выгрузку и способствует безопасности использования;
-
перенос нагрузки на трактор для улучшения сцепления благодаря концепции полунесущего транспортного средства;
-
надставные борта изготовлены из прочных закрытых профилей и не соединены цепями, которые зачастую препятствуют загрузке и выгрузке;
-
качество окраски кузова и надставных бортов (грунтовка и отделочный лак) гарантирует длительную защиту.
Написать комментарий