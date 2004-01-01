Модельный ряд бортовых полунесущих прицепов Joskin Delta-Cap расширяется и теперь включает в себя 2 новые модели — 5025/17DR140 и 5025/19DR160. Они оснащены более высокими бортами (800 + 600 мм и 800 + 800 мм) и могут перевозить соответственно 17 и 19 м³ (DIN).



Благодаря трехсторонней выгрузке, Delta-CAP может использоваться отдельно или в комбинации с прицепом Tetra-CAP. Угол боковой выгрузки варьируется от 40 до 48° в зависимости от колес.



Общая длина автопоезда, состоящего из прицепов Delta-Cap и Tetra-Cap длиной 5 м и стандартного трактора, не превышает 18,75 м (ограничение, присутствующее в регламенте многих стран ЕС).



Объем перевозимого груза также существенно увеличивается.



Например, комбинация моделей Delta-CAP 5025/19DR160 и Tetra-CAP 5025/19R160 имеет общий объем DIN 38 м³!



Спецификации:

