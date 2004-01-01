Модельный ряд бортовых полунесущих прицепов Joskin Delta-Cap расширяется и теперь включает в себя 2 новые модели — 5025/17DR140 и 5025/19DR160. Они оснащены более высокими бортами (800 + 600 мм и 800 + 800 мм) и могут перевозить соответственно 17 и 19 м³ (DIN).

Благодаря трехсторонней выгрузке, Delta-CAP может использоваться отдельно или в комбинации с прицепом Tetra-CAP. Угол боковой выгрузки варьируется от 40 до 48° в зависимости от колес.

Общая длина автопоезда, состоящего из прицепов Delta-Cap и Tetra-Cap длиной 5 м и стандартного трактора, не превышает 18,75 м (ограничение, присутствующее в регламенте многих стран ЕС).

Объем перевозимого груза также существенно увеличивается.

Например, комбинация моделей Delta-CAP 5025/19DR160 и Tetra-CAP 5025/19R160 имеет общий объем DIN 38 м³!

Спецификации:

  • oцинкованное покрытие шасси и дышла обеспечивает защиту от ржавления и продлевает срок службы;

  • подвеска дышла на параболических рессорах гарантирует комфорт и эффективность;

  • большой угол опрокидывания облегчает выгрузку и способствует безопасности использования;

  • перенос нагрузки на трактор для улучшения сцепления благодаря концепции полунесущего транспортного средства;

  • надставные борта изготовлены из прочных закрытых профилей и не соединены цепями, которые зачастую препятствуют загрузке и выгрузке;

  • качество окраски кузова и надставных бортов (грунтовка и отделочный лак) гарантирует длительную защиту.