Компания «Коудайс МКорма» ежегодно принимает участие в одном из ключевых событий в области сельского хозяйства с начала существования выставки. Деловая программа выставки включала в себя выступление директора по качеству НПАО «Коудайс МКорма» Максима Юрьевича Филиппова на тему «Комбикормовое и премиксное производство. Задачи производственной лаборатории». Максим Юрьевич рассказал о задачах лаборатории на производстве, сплошном анализе сырья, контроле качества сырья и гомогенности смешивания, а также привел примеры техно-химического контроля качества продукции в комбикормовом производстве.







На стенде компании сотрудники «Коудайс МКорма» все три дня проводили переговоры с нынешними и будущими клиентами компании, обменивались опытом с коллегами по отрасли, а также предоставляли консультации посетителям выставки. Специалисты «Коудайс МКорма» давали рекомендации по подбору кормовой базы, содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных, рассказывали о продукции компании. В результате работы специалистов были достигнуты новые договоренности и заключены взаимовыгодные контракты.



В традиционном конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности» компания «Коудайс МКорма» получила диплом I степени в номинации «Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты и премиксы» за проект «Премикс FLStop® для борьбы с синдромом жирной печени у птицы». Также компанию отметили дипломом за оригинальный стенд на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017».



В работе выставки приняли участие 400 компаний из 26 стран: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, Испании, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Польши; Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и 44 регионов России.



Выставку организует МСЕ «Экспохлеб» — член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), Российского Зернового Союза и Союза Комбикормщиков. Выставка проводится с 1996 года при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ТПП РФ, Деловой России, ОПОРЫ РОССИИ, Общественной палаты РФ, Правительства Москвы, Российского Зернового Союза, Союза комбикормщиков, Российской ветеринарной ассоциации, Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса, НП «Мясной Совет Единого Экономического Пространства», Росптицесоюза, Союзроссахара, пятнадцати ведущих отраслевых союзов и ассоциаций. C 2011 г. выставку поддерживает Европейская Федерация Производителей Комбикормов (FEFAC).

