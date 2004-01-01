Скачайте мобильное приложение Sugar Events и получите доступ к материалам конференции «Рынок сахара стран СНГ 2017».



В мобильном приложении вы сможете познакомиться со списком участников конференции, посмотреть программу конференции.



Также можно будет получить доступ к онлайн-трансляции и задать вопросы выступающим в режиме онлайн.



Ссылки на скачивание:



Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.uforum.sugar



IOS — https://appsto.re/ru/RfM5gb.i



На конференции будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. Стоимость для участников включает в себя материалы конференции, обед и кофе-брейки.



Регистрационный взнос 25 000 рублей



Для бронирования номера в гостинице Radisson Славянская или другом отеле Москвы на время проведения конференции обращайтесь к нашему партнеру Reisebuero WELT:





+7 495 933 78 78, kyi@msk.welt.ru

