Бренд Fendt, входящий в портфель корпорации AGCO, международного производителя сельскохозяйственной техники, предоставляющего высокотехнологичные решения аграриям по всему миру, подводит итоги 2016 года, ознаменовавшегося многочисленными достижениями в области сельского хозяйства.



В апреле 2016 года в рамках крупнейшей агропромышленной выставки TECHAGRO в чешском городе Брно, где было представлено более тысячи брендов, Fendt завоевал сразу три почетных награды.



Инновационный Fendt 1000 Vario, впечатливший специалистов и представителей СМИ, был удостоен Гран-при выставки. Из почти сотни заявок международное жюри отобрало для участия в конкурсе 59 машин, лучшим из которых стал трактор Fendt.



В номинации «Народный выбор» Fendt получил звание «Трактор года». Победителя определяли читатели ведущего чешского агротехнического журнала «Сельскохозяйственный еженедельник» (Zemědělský týdeník): фермеры, операторы и специалисты в области агротехники.



Помимо этого Fendt 1000 Vario стал обладателем награды и от представителей чешских СМИ. Отраслевой журнал «Фермер» (Zemědělec) назвал модель Fendt 1000 Vario лучшей «Машиной с разнообразными вариантами применения в сельскохозяйственном производстве».



Также в 2016 году Fendt в 17-й раз подряд стал лучшим по результатам исследования DLG Image Barometer в категории «Сельскохозяйственная техника». Ежегодно совместно с Институтом рыночных исследований Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) проводит телефонный опрос среди 700 крупнейших фермерских хозяйств, входящих в его состав. Общий индекс рассчитывается на основании результатов по четырем направлениям: известность бренда, лояльность покупателей, эффективность техники и имидж компании.



Петер-Йозеф Паффен, председатель совета директоров Fendt, заявил: «Мы очень рады, что ведущие немецкие фермеры назвали нас лучшим брендом сельскохозяйственной техники 17-й год подряд, и сделаем все возможное, чтобы оправдать не только первое место в этом рейтинге, но и доверие наших клиентов».



Такую популярность среди европейских аграриев бренд Fendt заслужил благодаря своим инновационным разработкам в области сельскохозяйственной техники, проводившихся на протяжении многих лет. Свой премиальный статус Fendt приобрел благодаря изобретению бесступенчатой трансмиссии Vario около 20 лет назад, а в ноябре 2016 года Fendt отметил знаменательную веху, когда с производственной линии сошел 250-тысячный экземпляр трансмиссии.



Эта инновационная разработка Fendt совершила революцию в сфере сельскохозяйственных технологий и задала новые стандарты производства трансмиссий. Бесступенчатая трансмиссия позволяет оператору сосредоточиться на работе, а также на отслеживании окружающей обстановки. Тракторы Fendt могут двигаться с необходимой для конкретной операции скоростью — от 20 метров до 60 километров в час.



Fendt не останавливается на достигнутом и продолжает внедрять инновации в производство. Во время пресс-конференции, состоявшейся 24 ноября 2016 года в Париже в преддверии выставки SIMA-2017, было объявлено о том, что компания Trelleborg, всемирно известный производитель шин для сельскохозяйственной техники, удостоена золотой медали конкурса SIMA Innovation Awards за разработанную совместно с Fendt систему давления в шинах для зерноуборочных комбайнов Variable Inflation Pressure (VIP™), которая успешно устанавливается на трактора Fendt.



Эта система используется в шинах VarioGrip, которые устанавливаются на тракторах Fendt. С ее помощью давление воздуха регулируется в зависимости от уровня заполнения зернового бункера. Непрерывное измерение и корректировка давления производится для обеспечения максимального контакта шин с землей. Использование системы снижает процесс уплотнения почвы и гарантирует ее защиту на этапе уборки.



В 2017 году Fendt продолжит покорять новые вершины: бренд уже удостоился премии AGRARTECHNIK Service Award за инновации в сфере сельскохозяйственной техники в рамках конференции «Дни сельскохозяйственного предпринимательства», которая проходила 13 января в Германии. Читатели журналов «Traction», «Agrarheute» и «Agrartechnik» выбрали лучшие на их взгляд технологические решения среди более чем 50 машин в пяти категориях. Fendt оказался единственным производителем, которому удалось занять первое место сразу в двух номинациях: «Тракторы» и «Технологии уборки кормовых культур».



Михаил Северин, менеджер по продукту компании AGCO-RM:



- Трактора Fendt установили стандарты высокотехнологичной, производительной и надежной сельскохозяйственной техники. Отличным примером этого служит репутация бренда в Германии: по итогам года 4 модели Fendt вошли в ТОП-5 самых популярных тракторов в стране, а немецкие аграрии удостоили Fendt звания «лучшего» бренда в 17-й раз подряд. Многочисленные награды — это следствие успешной многолетней работы в сложных полевых условиях, позволившей бренду заслужить признание как экспертов сельскохозяйственной отрасли, так и работников аграрных хозяйств.

