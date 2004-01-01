С 7 по 9 февраля, на ВДНХ состоялась главная российская выставка для профессионалов животноводства и птицеводства — «АгроФарм-2017». На экспозиции площадью 16 500 кв. м. были представлены продукты и услуги для производства и переработки продукции животноводства от 398 экспонентов из 30 стран мира. Мероприятие посетили более 12 400 специалистов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья.

За 11 лет успешной деятельности, «АгроФарм» зарекомендовала себя в качестве престижной площадки для демонстрации инновационных решений в области животноводства и птицеводства, а также местом встреч инвесторов, владельцев, руководителей и специалистов животноводческих хозяйств, экспертов отрасли, представителей власти и поставщиков продукции. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные технологии, обсуждаются актуальные вопросы в области производства и переработки продукции животноводства и птицеводства.



В церемонии открытия выставки «АгроФарм-2017» приняли участие: директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов; руководитель Комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко; президент Росптицесоюза Владимир Фисинин; генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев; первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов; вице-президент ассоциации по продвижении инновационных технологий в АПК (ДЛГ) Филипп Шульце-Ескинг.



В рамках церемонии открытия выставки состоялось награждение победителей профессионального конкурса по трем номинациям:



- «Лучший продукт АгроФарм-2017»,



- «Лучшая научная разработка АгроФарм-2017»,



- «Лучший сервис АгроФарм-2017».



Главными факторами при выборе победителей являлись инновационность решений и удобство для практической реализации в условиях российских животноводческих предприятий. По итогам конкурса жюри определило 22 компании, которые и получили заветную награду «Лучшие на АгроФарм-2017».



Отдельное внимание на «АгроФарм-2017» было уделено автоматизации — одному из основных трендов в современном животноводстве. Целый ряд компаний представили технические решения для автоматизации процессов кормления, доения, содержания животных, поддержания микроклимата, а также наблюдения и управления стадом. Среди экспонатов были продемонстрированы автоматизированные установки для чистки животноводческих помещений, дозировки и раздачи кормов, автоматизированные системы для кормления и поения, роботы-дояры, системы электронной идентификации животных с использованием подкожных микрочипов, электронных бирок, болюсов, а также программное обеспечение для управления процессами в животноводстве.



Выставочную экспозицию дополнила конференция «Автоматизация производственных процессов в животноводстве» и серия тематических презентаций от различных производителей, которые позволили гостям и участникам мероприятия больше узнать об актуальных технологических трендах отрасли.



Помимо экспозиционной и деловой части, тему автоматизации продолжило премьерное мероприятие 2017 года — бизнес-тур в образцово-показательное роботизированное молочное хозяйство в Московской области. Участники тура на практике смогли увидеть, как комплексное внедрение современных технологий автоматизации позволяет минимизировать «человеческий фактор» и существенно увеличить показатели эффективности в животноводстве.



Всего в рамках «АгроФарм» состоялось более 50 деловых мероприятий. Разнообразие и актуальность тем деловой программы были по достоинству оценены посетившими выставку специалистами, среди которых было немало делегаций из разных регионов России.



Обширную деловую программу выставки открыл VIII Съезд национального союза производителей молока «Союзмолоко», с участием Вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича и Министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.



На Съезде были подведены итоги прошедшего года, представлен отчет о работе союза и достигнутых целях, а также поставлены задачи на 2017 год. «Несмотря на существующие сложности, молочная отрасль по итогам прошлого года показала положительную динамику», — отметил Александр Ткачев. Глава Минсельхоза также подчеркнул, что в течение пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10%. Этого возможно добиться, в том числе за счет реализации мероприятий господдержки молочного скотоводства, на которые в текущем году предусмотрено порядка 26,7 млрд руб.



Еще одним ярким событием деловой программы стал бизнес-форум «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков», организаторами выступили Министерство сельского хозяйства РФ, АО «ВДНХ» и ДЛГ е. Ф. В ходе форума развернулась активная дискуссия между экспертами, представителями власти и предпринимателями. Участники мероприятия обсудили стратегические цели развития отрасли, экспортный потенциал, качество и требования к продукции животного происхождения на экспорт, а также инструменты продвижения продукции животноводства на внешний рынок.



Изменившаяся макроэкономическая ситуация, трансформация потребительских предпочтений, растущая конкуренция заставляют изыскивать возможности снижения производственных издержек, наращивания эффективности производства и расширения продаж. Этим темам были посвящены такие важные отраслевые мероприятия как международная конференция «Производство мяса птицы и яиц — российские производители в мировом сравнении», организованная Росптицесоюзом и технический семинар «Управленческие инновации в свиноводстве — реальный путь повышения эффективности предприятий», организованный Национальным союзом свиноводов. «Ключевыми понятиями для развития сегодня и на перспективу являются эффективность и биобезопасность», подчеркнул в своём выступлении президент Росптицесоюза В. И. Фисинин. Эти факторы являются основополагающими, как для птицеводства так и для свиноводства.



Специалисты рыбного хозяйства и аквакультуры в рамках конференции на тему: «Пресноводная аквакультура: мобилизация ресурсного потенциала» обсудили современное состояние, достижения, проблемы и перспективы развития и интеграции пресноводной аквакультуры в агропромышленный комплекс в условиях импортозамещения.



В ходе АгроФарм было уделено также внимание мясному скотоводству, козоводству и кролиководству.



Большим интересом у фермеров пользовалась серия мероприятий «Школа Фермера», в рамках которой владельцы фермерских хозяйств делились опытом успешного ведения бизнеса.



Для специалистов-практиков были организованы многочисленные мастер-классы по репродуктологии, обслуживанию и бонитировке крупного рогатого скота, уходу за выменем и обработке копыт коров, проведению УЗИ-обследований и чипированию скота, а также осеменению кроликов.



Центром притяжения посетителей на выставке стала также и «живая экспозиция» с племенными животными, среди которых были коровы молочных пород, быки мясных пород, овцы, козы, а также кролики и кроссы птицы мясного и яичного направления, в т. ч. перепела.



Выставка «АгроФарм-2017» в очередной раз успешно выполнила свои задачи и вновь подтвердила высокий статус крупнейшей бизнес-площадки для представителей отраслей животноводства и птицеводства, дающей уникальную возможность ее участникам эффективно продвигать продукцию и услуги, находить новых клиентов, заключать взаимовыгодные контракты.



Следующая выставка для профессионального животноводства и птицеводства «АгроФарм» состоится 6 -8 февраля 2018 года в павильоне 75 на ВДНХ.



Организаторы: АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ



Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ.



Партнеры выставки: Национальный союз производителей молока, Национальный Союз свиноводов, Российский птицеводческий союз, Национальная Ассоциация Скотопромышленников России.

