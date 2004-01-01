Более 50 экспертов из крупных компаний, представителей рекламных систем и ведущих агентств расскажут, как с помощью технологий увеличивать продажи, повышать лояльность клиентов и защищать репутацию компанию в Интернете.



Главные темы конференции



Управление покупательской активностью, запуск новых продуктов, работа с сезонным спросом и повышение продаж.

Стратегии: как транслировать ценности бренда, повышать узнаваемость, формировать имидж и спрос.

Управление восприятием в Сети: как воздействовать на аудиторию и реагировать на информационные атаки.

Подтвержденные доклады

Игорь Ашманов (управляющий партнер «Ашманов и партнеры») объяснит, какие пользовательские данные правильно называть большими, где и как их собирают и хранят, в чем специфика обработки этих данных и какую полезную информацию для бизнеса из них можно извлечь.



Андрей Волков (Head of social media, Leroy Merlin Восток) и Всеволод Шеховцев (генеральный директор, «Апрель») выступят с совместным докладом. Андрей Волков расскажет о внутреннем проекте Leroy Merlin «Честный отзыв». Вы узнаете, как генерировать отзывы о своей компании без дополнительного бюджета и контролировать качество товара благодаря мониторингу и агрегации отзывов о продукции. Всеволод Шеховцев поделится опытом подключения агентства к работе Leroy Merlin Восток с обратной связью от клиентов и познакомит с технологиями и креативными механиками для управления репутацией.



Инна Асаре (начальник отдела клиентского опыта в социальных сетях, Финансовая группа БКС) расскажет, как применение автоматизированной системы мониторинга клиентских мнений в Интернете помогло компании оперативно измерять клиентскую лояльность, наблюдать ее динамику в реальном времени и своевременно реагировать на возникающие риски в социальных медиа.



О чем еще будут говорить на мероприятии

Модератор секции «Ставим и измеряем KPI в интернет-рекламе» Олег Рудаков (AGIMA) рассказывает о темах докладов и дискуссий:



«В рамках секции мы обсудим возможности и подходы к веб-аналитике для крупных брендов. Будем говорить не столько о конкретных инструментах, сколько о комплексном подходе к решению актуальных задач оценки эффективности интернет-маркетинга».



Модератор секции «Генерация и распространение контента для влияния на целевую аудиторию» Николай Сюсько (Needle) делится, какие темы, по его мнению, наиболее актуальны на рыгке:



«Контент до сих пор остается королем Интернета. Но афоризмы на Facebook не работают, а прямая реклама на YouTube отпугивает аудиторию. Крупнейшие рекламодатели научат вас продюсировать и замерять эффективность нативной рекламы, блогерских проектов, ситуативного маркетинга. Здесь и сейчас компаниям нужно меняться, иначе…».



Кто отвечает за качество программы

Программу мероприятия формирует группа известных на рынке экспертов — это владельцы и руководители ведущих агентств на рынке. В программный комитет входят: Игорь Ашманов (управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры»), Денис Шубенок (директор департамента поисковой оптимизации компании «Ашманов и партнеры»), Ольга Куликова (учредитель и генеральный директор Articul Media), Александра Пестрецова (независимый эксперт), Мария Донских (исполнительный директор Isobar Moscow), Дмитрий Школьников (исполнительный директор компании Tapcore).



Условия участия

стоимость участия в eTarget — 25 000 рублей. Скидка 15% по промокоду ETARGET17_MT15. Посмотреть программу мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте конференции .

