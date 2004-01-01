В компании надеются, что сделка поможет развить отечественный рынок строительного, дорожного оборудования и прочих специальных машин. Первым совместным проектом сервиса и площадки стал анализ российского рынка спецтехники.



В России стартом развития рынка специальной техники можно считать 2002 год, когда стало ясно, что старый «советский» парк устарел морально и физически. Тем не менее на реформирование отрасли ушло 12 лет — только с 2014 года вялотекущий процесс сменился стремительным развитием.



С 2014 года рынок спецтехники вырастает на 18−25% ежегодно. По мнению экспертов, этому способствовали 2 фактора: резкая активизация строительства и более жесткая налоговая политика в отношении таможни. Ввозить технику из-за границы стало невыгодно, поэтому рынок замкнулся внутри страны.



Логичным выходом из данной ситуации стал прокат техники. В 2015 году рынок аренды строительного, дорожного и другого специфического оборудования изменился: многие, не выдержав конкуренции, сменили деятельность, те, кто остался — уступили требованиям заказчиков и снизили цены.



Ситуация начала приходить в порядок только в конце прошлого — начале нынешнего года. По мнению экспертов «Перевозка 24 », это связано с ростом спроса в данном сегменте, который привел к появлению большого числа мелких частных арендодателей: доля строительных организаций, которые пользуются услугами таких компаний сейчас — более 70%.



Большинство мелких подрядчиков просто не могут позволить себе содержать собственные парки техники. Это справедливо и в отношении некоторых крупных строителей: мало кто хочет включать в бюджет еще одну «тяжелую» статью расходов.



Осенью 2016 года средняя цена аренды техники по стране выросла на 5%. Ожидаемый сезонный рост цен в 2017 году — от 7 до 10%. Больше других дорожают специфические машины, которые слишком дорого стоят и дороги в обслуживании — например, вакуумные уборщики и водовозы.



Специалисты «Перевозки 24» и Raise.ru считают, что в этом году вырастет спрос на фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы и бульдозеры, и весь рынок в целом покажет положительную динамику.

