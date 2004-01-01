Ставропольская делегация во главе с первым заместителем председателя правительства края Николаем Великданем подписала соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Ростсельмаш Валерием Мальцевым.



В рамках работы форума министр сельского хозяйства края Владимир Ситников отметил: «Ростсельмаш — стратегический партнер региона. Свыше 80% техники, обрабатывающей ставропольские поля, приобретено именно у этого производителя. Сегодняшнее соглашение предусматривает поставку нашим сельхозтоваропроизводителям до 30 сентября зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, косилок самоходных универсальных, а также тракторов марки модели 2375.»



- Ставрополье очень дорожит деловыми и, вместе с тем, теплыми дружескими отношениями, сложившимися с Ростсельмаш. Благодаря этому сотрудничеству, наши сельхозтоваропроизводители уверенно начали сезон весенних полевых работ и спокойно готовятся к грядущей жатве. Стабильность — главное слово, определяющее формат нашего партнерства с Ростсельмаш, — отметил Владимир Ситников.

