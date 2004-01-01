По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) доходность растениеводства в этом году снизится на 5−10% по сравнению с предыдущим сезоном. Эксперты связывают это с укреплением рубля и ежегодным ростом себестоимости производства растениеводческой продукции. И если на глобальные тренды сельхозпроизводитель повлиять не может, то сократить затраты на дизельное топливо, ГСМ и запасные части вполне реально. Грамотно подобранная техника, в первую очередь сеялка, также позволяет оптимизировать расходы, увеличить урожайность и прибыль аграриев.



При выборе сеялки сельхозпроизводитель в первую очередь обращает внимание на ее производительность, легкость настройки, доступность запчастей. С этой точки зрения новая пневматическая сеялка высокой производительности Kverneland DG-II отличается уникальным сочетанием технологичности и удобства эксплуатации.



DG-II разработана инженерами Kverneland Group с фокусом на ее использование сельхозпроизводителями России и стран СНГ. Ее ширина захвата — 9 м или 12 м — оптимальна для больших посевных площадей. Сеялка предназначена для зерновых и зернобобовых культур и укомплектована всеми необходимыми катушками. Расстояние между сошниками в 12,5 см подходит даже для самых мелких семян.



DG-II выпускается на заводе Kverneland Group в Липецкой области, сейчас производство локализовано на 35%, постепенно доля российских комплектующих будет увеличиваться.



Продукт-менеджер по посевной технике компании «Квернеланд Груп СНГ» Сергей Марнов, говоря о преимуществах DG-II, прежде всего отмечает ее высокую производительность. «У этой сеялки самый большой бункер по сравнению с конкурентами — 6 тыс. л. Кроме того, она обеспечивает давление на сошники до 80 кг, что автоматически регулируется системой Active-On, — рассказывает он. — Это позволяет держать высокую скорость посева и обеспечивает производительность до 200 га в сутки в зависимости от агрокультуры».



Сеялка Kverneland DG-II отработала первый сезон на полях агрофирмы «Рассвет» в Пензенской области. Главный агроном хозяйства Михаил Сивожелезов доволен новой техникой: под урожай 2017 года компания засеяла 2,2 тыс. га озимой и яровой пшеницей, яровым ячменем, льном, соей и горохом. «Сеялка отличная. Высокотехнологичная, без ручной наладки, но при этом удобная. Меню очень простое и понятное механизатору, — делится впечатлениями Сивожелезов. — Поэтому скорость настройки сеялки растет, а время простоя для загрузки семян снижается. Большой бункер сокращает и число остановок: вижу, как мы экономим время и топливо. Осенью за стандартный 12-тичасовой рабочий день сеяли по 140 га озимой пшеницы. Сейчас занимаемся льном — благодаря электрическому приводу катушек и радару реальной скорости движения сеялки агрегат точно дозирует норму высева даже таких мелких семян».



Поток семян контролирует независимая система сеялки: она отслеживает состояние семяпроводов, мгновенно реагируя на малейшие засоры или ошибки. Агроном может варьировать норму высева от 1 кг/га до 330 кг/га в зависимости от скорости работы и ширины захвата. DG-II обладает хорошей подвижностью боковых секций сошников и отлично адаптируется к разным условиям почв. Даже при использовании трактора со сдвоенными колесами она обладает высокой маневренностью и может делать поворот на 90°.



Еще одно преимущество сеялки — ее габариты. Благодаря короткой и компактной конструкции рамы для перевозки агрегата по дорогам общего пользования не требуется дополнительных разрешений и специального сопровождения. Транспортировка DG-II возможна на скорости до 40 км/ч. Быстрый переход в рабочее положение выполняется прямо из кабины трактора.



Сборка DG-II в Липецкой области делает ее доступной большему числу аграриев. Покупатели сеялки, как и другой техники российского производства Kverneland Group, могут получить на нее субсидированный кредит. Также они вправе претендовать на дополнительные льготы в тех регионах, где они предусмотрены. Также в ближайшее время сеялку можно будет приобрести через «Росагролизинг».



Комплектующие для сеялки производятся на заводе в Липецкой области или заказаны за рубежом с большим запасом. Сергей Марнов обещает, что скорость поставки запчастей для DG-II не превысит 24 часов. «Даже если у дилера на складе нет нужных деталей, техника не будет простаивать в поле», — говорит он.



Осенью Михаил Сивожелезов соберет урожай и будет оценивать экономическую эффективность работы новой сеялки. Но некоторые выводы он делает уже сейчас. «Производительность DG-II действительно высокая. Сеялка хорошо оптимизирует норму высева, удобна в эксплуатации, — отмечает он. — Сократилось число простоев техники, стоимость обслуживания агрегата получается ниже, чем у прежних вариантов. А главное — озимые из-под снега вышли дружнее и гораздо ровнее. В этом году я рассчитываю на хороший урожай высокого качества и ощутимую прибыль».

