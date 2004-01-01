Мероприятие проводится ЦМ «Экспохлеб» второй год подряд в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2016 году Форум собрал более 2000 человек из 69 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.



Форум «Российское село — 2017» состоится 8 и 9 июня на ВДНХ в павильоне № 75. На выставке и фермерской ярмарке регионы представят успешные проекты и достижения, крупные и малые формы хозяйствования покажут результаты деятельности и предложат гостям для дегустации и покупки товары собственного производства.



В этот раз посетителей и участников Форума, кроме деловой программы, выставочной экспозиции и фермерской ярмарки, ждут две интересные площадки. В зале, А павильона № 75 будет организована работа салонов «Молочное дело», «Пекарь и кондитер» и «Мукомольное дело». Они объединят специалистов молочной, хлебопекарной и мукомольной отраслей, собрав в одном месте для обсуждения самых актуальных тем и проблем, поиска путей их решения и налаживания полезных деловых контактов.



Посетителей салона «Молочное дело» ждут семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, экспозиции компаний-производителей и поставщиков молочных изделий, сырья, ингредиентов, технологического и лабораторного оборудования для переработки молока и смежных производств. В рамках деловой программы салона состоится пленарная сессия на тему: «Молочная отрасль. Период больших возможностей». Участники круглых столов, совещаний и конференций поговорят о мировых и отечественных тенденциях в молочной отрасли и выстроят стратегию ее развития, обсудят проблемы и перспективы молочного животноводства в России. Работу салона курирует Молочный союз России.



В рамках салона «Пекарь и кондитер» состоится Второй Всемирный Форум по хлебопечению «Хлеб — это мир». Здесь, помимо насыщенной деловой программы, в режиме реального времени проведут соревнования среди пекарей — XVII Кубок России по хлебопечению. Специалисты продемонстрируют свое профессиональное мастерство в различных номинациях. Лучшие будут отмечены наградами. Участие в конкурсе — это не только шанс громко заявить о себе в профессиональном сообществе, но и отличная возможность для обмена опытом и общения с коллегами. Работу мероприятий салона организует Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).



На Форум «Российское село — 2017» приглашены руководители и специалисты агрохолдингов, представители различных подотраслей аграрной сферы, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, производители сельскохозяйственной техники и оборудования, кормов и ветеринарных препаратов.



К участию в выставке и ярмарке уже готовятся Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий, Молочный союз России, Центросоюз России, АККОР, Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), ООО «ПКФ «Атеси», ООО «СМЕГ Россия», завод «ROMAX», ООО «ТД Гермес», ООО «ТИАН-ТРЕЙД», ООО «КРИСТИ», КФХ Кузьменкова М. А., ИП Дидевский В. Ф., ИП Васильев П. Н. и другие представители малого и среднего бизнеса.



Условия участия в выставке и фермерской ярмарке смотрите на сайте проекта: http://rus-selo.ru/ru/



Всероссийский форум «Российское село — 2017» — это перспективная коммуникационная площадка для обсуждения актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений сельских территорий, налаживания деловых контактов, генерации свежих идей и поиска эффективных направлений возрождения и развития сел и малых городов России.

