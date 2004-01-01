Представители отрасли и эксперты обсудят актуальные проблемы, связанные с производством и переработкой сои, а также кормопроизводством. Генеральный директор «Лилиани» Армен Налбандян расскажет о современных низкозатратных решениях для кормопроизводителей.



На мероприятие соберутся представители крупнейших промышленных предприятий отрасли и эксперты более чем из 15 стран мира. В рамках конференции будут оценены текущая экономическая ситуация рынка сои и перспективы ее производства и переработки в РФ на ближайшие годы, проанализированы проблемы селекции и развития, рассмотрен опыт зарубежных коллег. Также обсудят вопросы использования сои в кормах для КРС, свиней и птицы, новые подходы к снижению стоимости кормов и т. д.



Среди спикеров Джонатан П Гресел (Полномочный советник Министра, Зарубежная сельскохозяйственная служба, Департамент Сельского Хозяйства США), Сергей Соколовский (Исполнительный директор ГК «Содружество»), D N Pathak (Исполнительный директор Ассоциации производителей сои Индии (SOPA)), Владимир Манаенков (Исполнительный директор Национального кормового союза) и др.



Организатором мероприятия выступает Издательский Дом «Сфера».



Генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступит с докладом: «Технологии сохранения сырья для производства комбикорма: мобильный безразмерный «элеватор». В докладе он расскажет о том, чем выгодно производство собственного комбикорма для птицеводческих и животноводческих компаний и по каким причинам некоторые предприятия отказываются от создания собственных комбикормовых производств, как в 20 раз сократить инвестиции в систему хранения сырьевой базы, а также представит алгоритм внедрения технологии хранения в рукавах в цепочку комбикормового производства.







Еще участникам конференции, вероятно, интересно будет узнать об опыте хранения сои в пластиковых рукавах на примерах коллег — клиентов ООО «Лилиани».

