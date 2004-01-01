Выставка собрала на одной площадке крупнейших представителей российского АПК. Программа мероприятия включала в себя демонстрацию новейших технологий и новинок техники, выступление творческих коллективов и тематические экспертные сессии. По данным организаторов, в этом году участие приняли 348 компаний из 34 регионов России.



Ростовский производитель сельхозтехники «Лилиани» на выставке представил серийные модели: зерноупаковочную машину МЗУ, зерноразгрузочную машину МЗР и автомобильный перегрузчик МВА-450, а также инновационный двухсекционный бункер-перегрузчик БП 16. С2, который был удостоен серебряной медали конкурса AGROSALON в 2016 г. Эта разработка получила награду за возможность загружать посевные комплексы семенами и удобрениями одновременно.







Использование бункеров-перегрузчиков на севе позволяет сократить время загрузки посевного комплекса с традиционных 40−50 минут до 8−10 минут. При этом его производительность возрастает в среднем на 30%.



Этот же бункер применим на уборке. Перегородка между секциями легко демонтируется и позволяет создать целостную емкость для приема намолоченного зерна. Применение перегрузчика в уборочной кампании повышает производительность работ в среднем на 35%.



Зерноупаковочные и зерноразгрузочные машины (МЗУ и МЗР) применяются в хозяйствах для организации процесса хранения зерна в рукавах. Технология является современной альтернативой элеваторному или складскому хранению, выигрывая при этом по целому ряду показателей:



низкие инвестиции и операционные затраты;

качество хранения урожая;

исключение фактора обезличивания зерна — вы точно знаете, зерно какого качества лежит в конкретном рукаве;

возможность применять технологию тонкого миксования;

возможность организовать пункт хранения прямо в поле — в любой точке и с любой емкостью хранения.

Хранение зерна в рукавах является перспективным для многих направлений сельхозбизнеса: растениеводство, торговля зерном, производство комбикормов и другая переработка зерновых.



Эту технологию применяют даже элеваторы, получая дополнительные бюджетные мощности по хранению и расширяя приемку и подработку.







Автомобильный перегрузчик МВА производства компании «Лилиани» представляет собой «мобильную завальную яму». Машина работает от электропривода или от ВОМ трактора и применяется для улучшения приемки, любой перевалки сыпучих грузов из транспорта в транспорт или для прямой отгрузки в ЖД-вагоны. В зависимости от модификации производительность перевалки доходит до 450 тонн в час.



Специалисты Лилиани приняли участие в работе деловой программы выставки, в рамках которой прошло Открытое заседание Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК Краснодарского края по теме снижения ресурсных нагрузок и повышения конкурентоспособности российских аграриев путем модернизации и восстановительного ремонта с/х техники. Руководитель отдела маркетинга компании «Лилиани» Денис Поваляев на заседании представил доклад «Оптимизация парка техники», в котором привел анализ проблемных мест в текущем устройстве процессов производства и хранения зерна и предложил способ оптимизации парка сельхозтехники для уборки и сева за счет трехзвенной технологии.







Благодаря правильно организованной логистике и специальным тракторным прицепам — бункерам-перегрузчикам — можно сэкономить серьезные деньги на инвестициях в технику и затратах на ее обслуживание.



Для примера была рассмотрена ситуация в хозяйстве с площадью в 3000 га под зерновыми. Затраты на технику для обработки таких земель по традиционной технологии составят 180 млн руб. При переходе на трехзвенную систему уборки и сева парк можно серьезно сократить и сэкономить на покупке техники 64 млн. рублей.







В «Лилиани» пошли дальше — и подсчитали затраты на содержание техники за 10 лет эксплуатации. Расходы на содержание указанного парка при сохранении двухзвенной схемы составили 64 млн руб., в то время как при работе с использованием бункеров-перегрузчиков — 42 млн руб.



Таким образом, при переходе к концепции трехзвенных уборки и сева хозяйство за 10 лет способно сэкономить 86 млн руб., которые могут стать дополнительной прибылью предприятия.





