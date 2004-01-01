«С привлечением Евгения Жилкина в нашу команду, Väderstad получает новый импульс в области маркетинга и увеличении продаж. Его богатый опыт работы в отрасли будет ценным вкладом в укрепление позиций Väderstad в России», — заявил Матиас Ховнерт, Директор Väderstad по продажам и маркетингу.



Будучи по образованию экономистом в аграрной сфере, Евгений Жилкин обладает многолетним опытом работы в отрасли сельскохозяйственных машин. На протяжении длительного времени он занимал руководящие позиции в ведущих компаниях, с фокусом на Россию и страны ЕАС.



«Я уверенно смотрю в будущее в роли генерального директора Вадерштад ООO. Высококачественные и надежные машины Väderstad отлично подходят для российского рынка, и я вижу великолепные перспективы для дальнейшего роста», — прокомментировал свое назначение Евгений Жилкин



С тех пор, как 10 лет назад Российский филиал Вадерштад начал свою деятельность, он занял уверенную позицию на местном рынке. Этому способствуют в том числе, такие инновационные разработки в области высокопроизводительных сельхозмашин, как скоростная пропашная сеялка Tempo, установившая весной текущего года мировой рекорд по севу кукурузы.

