Компанией DuPont получено свидетельство о регистрации фунгицида Абруста®
Абруста® — новый стандарт защиты зерновых от септориоза, мучнистой росы, бурой ржавчины, карликовой ржавчины, пиренофороза, сетчатой и темно-бурой пятнистостей, ринхоспориоза.Июль 2017
Септориоз, является наиболее опасным заболеванием пшеницы в Европе. Из фильма Вы узнаете, как патоген заражает культуру и, что можно сделать для предотвращения его развития.
В видео представлены результаты испытаний фунгицида Абруста® и описание интересного физиологического эффекта, которым обладает препарат.
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