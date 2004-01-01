Септориоз, является наиболее опасным заболеванием пшеницы в Европе. Из фильма Вы узнаете, как патоген заражает культуру и, что можно сделать для предотвращения его развития.

<br />

В видео представлены результаты испытаний фунгицида Абруста® и описание интересного физиологического эффекта, которым обладает препарат.