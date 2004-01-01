Одним из главных преимуществ анализатора является скорость выполнения анализа — время на один образец не превышает трех минут и для проведения исследования не требуется специальной и трудоемкой пробоподготовки. За счет высокого уровня автоматизации анализа и невысокойстоимости расходных материалов существенно уменьшаются затраты на проведение анализа. Удобный интерфейс и возможность подключения к сетевым решениям FOSS (Mosaic™) позволяют оптимизировать процесс и работать с большой базой данной.



Анализатор Dumatec™ наиболее востребован при работе с большим количеством образцов в пищевой и комбикормовой отраслях при контроле на разных этапах производства. Интеллектуальная автоматическая система позволяет анализировать до 120 образцов, что существенно сокращает временные затраты, расход реагентов и участие сотрудников лаборатории в процессе.



«Сервисное обслуживание оборудования — это залог его успешной эксплуатации. Мы предлагаем нашим клиентам принцип «одного окна», при установке разных анализаторов FOSS компания получает возможность значительноэкономить на сервисе, т. к. нет необходимости обращаться в сервисный центр индивидуально под каждый прибор», - отмечает Евгений Гавриков, руководитель направления «Food» FOSS в России.



Презентация нового продукта FOSS состоится 24 августа в г. Сочи в рамках ежегодной конференции по анализу кормов «F&F».



FOSS — ведущий поставщик специализированных аналитических решений, которые повышают эффективность бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции, пищевой и химической промышленности. Компания была основана в Дании в 1956 году, в 1999 году открыто представительство FOSS в России, которое осуществляет продажу анализаторов, имеет штат дипломированных специалистов и предлагает спектр услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, снабжению расходными материалами и запасными частями. В компании FOSSзанято более 1 200 сотрудников, которые работают в более чем 20 странах мира и обслуживают около 50 стран. Годовой товарооборот FOSS превышает 230 млн евро, 15% из которых идут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, более 90% мирового рынка в своей области принадлежат FOSS. Агентством Dun & Bradstreet FOSS присвоен наивысший международный кредитный рейтинг AAA, который имеют лишь 3% компаний в мире.

