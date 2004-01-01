Требования к кандидату

  • Отличные коммуникативные навыки
  • Знание русского и английского
  • Мотивированность и целеустремленность
  • Знания и опыт в области птицеводства
  • Навыки планирования; организационные и лидерские качества
  • Способность при необходимости выполнять практические задачи на предприятии

Успешный кандидат будет отвечать за ежедневное управление коллективом и птицефермами по разведению индейки.

Должностные обязанности

  • Эта вакансия включает в себя все аспекты содержания индейки
  • Контроль за кормлением
  • Управление коллективом и его мотивирование
  • Соблюдение норм безопасности на работе
  • Забота о благополучии живой птицы
  • Контроль за вентиляционной системой
  • Ведение записей учета

Aviagen Turkeys поставляет своим заказчикам по всему миру суточных индюшат высокого качества. Aviagen Turkeys — ведущая компания в мире по разведению племенной индейку проводящая полномасштабные программы по разведению в США и Европе. Торговые марки B. U.T. и Nicholas всемирно признаны символами качества и превосходной производительности.

Сеть дистрибьюторов Aviagen Turkeys охватывает весь мир и включает в себя одни из самых уважаемых и прогрессивных компаний в отрасли птицеводства.

Для связи

Заинтересованных в этой блестящей возможности просим прислать свое резюме и сопроводительное письмо на электронную почту: yoakley@aviagen.com

www.aviagenturkeys.com