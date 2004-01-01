Требуется Генеральный директор
Компания Aviagen® Turkeys Ltd ищет генерального директора в России. У Вас есть потрясающая возможность присоединиться к этому развивающемуся и полностью интегрированному бизнесуАвгуст 2017
Требования к кандидату
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Отличные коммуникативные навыки
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Знание русского и английского
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Мотивированность и целеустремленность
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Знания и опыт в области птицеводства
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Навыки планирования; организационные и лидерские качества
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Способность при необходимости выполнять практические задачи на предприятии
Успешный кандидат будет отвечать за ежедневное управление коллективом и птицефермами по разведению индейки.
Должностные обязанности
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Эта вакансия включает в себя все аспекты содержания индейки
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Контроль за кормлением
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Управление коллективом и его мотивирование
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Соблюдение норм безопасности на работе
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Забота о благополучии живой птицы
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Контроль за вентиляционной системой
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Ведение записей учета
Aviagen Turkeys поставляет своим заказчикам по всему миру суточных индюшат высокого качества. Aviagen Turkeys — ведущая компания в мире по разведению племенной индейку проводящая полномасштабные программы по разведению в США и Европе. Торговые марки B. U.T. и Nicholas всемирно признаны символами качества и превосходной производительности.
Сеть дистрибьюторов Aviagen Turkeys охватывает весь мир и включает в себя одни из самых уважаемых и прогрессивных компаний в отрасли птицеводства.
Для связи
Заинтересованных в этой блестящей возможности просим прислать свое резюме и сопроводительное письмо на электронную почту: yoakley@aviagen.com
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