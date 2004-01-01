Требования к кандидату

Отличные коммуникативные навыки



Знание русского и английского



Мотивированность и целеустремленность



Знания и опыт в области птицеводства



Навыки планирования; организационные и лидерские качества



Способность при необходимости выполнять практические задачи на предприятии



Успешный кандидат будет отвечать за ежедневное управление коллективом и птицефермами по разведению индейки.



Должностные обязанности

Эта вакансия включает в себя все аспекты содержания индейки



Контроль за кормлением



Управление коллективом и его мотивирование



Соблюдение норм безопасности на работе



Забота о благополучии живой птицы



Контроль за вентиляционной системой



Ведение записей учета



Aviagen Turkeys поставляет своим заказчикам по всему миру суточных индюшат высокого качества. Aviagen Turkeys — ведущая компания в мире по разведению племенной индейку проводящая полномасштабные программы по разведению в США и Европе. Торговые марки B. U.T. и Nicholas всемирно признаны символами качества и превосходной производительности.



Сеть дистрибьюторов Aviagen Turkeys охватывает весь мир и включает в себя одни из самых уважаемых и прогрессивных компаний в отрасли птицеводства.



Для связи

Заинтересованных в этой блестящей возможности просим прислать свое резюме и сопроводительное письмо на электронную почту: yoakley@aviagen.com



www.aviagenturkeys.com

