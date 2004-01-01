Если неверно выбрать, смешать и не вовремя заменить антифриз, то ресурс мотора может быть исчерпан раньше срока, отведенного заводом-изготовителем. Этот текст об охлаждающих жидкостях не отнимет у вас более 5 минут, зато поможет избежать ошибок, которые уже стоили капремонта далеко не одному автолюбителю.



О Тосоле и антифризе

Слово «Тосол» — эпоним, то есть, название, ставшее нарицательным. Оно появилось в Советском Союзе в 1960-ых, когда в закрытом институте ГосНИИОХТ, в отделе технологий органического синтеза («ТОС»), разработали советский антифриз — незамерзающую охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля (двухатомного спирта). Окончание «-ол» к названию отдела добавили по аналогии с другими спиртами («этанол», «метанол»).



«Тосол» был отличной охлаждающей жидкостью для своего времени, служил до трёх лет и строго соответствовал государственному стандарту ГОСТ 28084–89 . Но со временем тот самый антифриз «Тосол-АМ» технически устарел, и встретить на рынке аутентичный продукт, а не подделку, стало довольно сложно. Тем не менее, название настолько закрепилось в массовом сознании, что многие до сих пор считают «Тосол» и антифриз абсолютно взаимозаменяемыми понятиями. Как «Джип» и внедорожник, «Памперс» и подгузник, «Ксерокс» и копировальный аппарат…



ГОСТ — не всегда знак качества

Звучит как парадокс, но это действительно так. Если для продуктов питания соответствие ГОСТу может считаться преимуществом, то при выборе антифриза не стоит ориентироваться на советские стандарты качества. Охлаждающие жидкости совершенствуются и больше не нуждаются в замене каждые несколько лет, как того требует советский стандарт. К тому же, треть того самого, регламентирующего охлаждающие жидкости ГОСТ 28084–89 , посвящена нормативам по упаковке, этикетке и транспортировке, а вовсе не качеству продукта.



К примеру, о качестве антифриза G-Energy Antifreeze Si-OAT говорит его соответствие целому списку международных стандартов: AS 2108−2004 (Австралия), ASTM D3306 и ASTM D4985 (международные стандарты), SAE J1034 (США), ÖNORM V 5123 (Австрия), CUNA NC 956−16 (Италия), JIS K 2234:2006 (Япония), SANS 1251:2005 (ЮАР), China GB 29743−2013 (Китай) и BS 6580:2010 (Великобритания).



Вспениваемость

Еще один интересный пункт Советского ГОСТ 28084–89 — жесткие требования к «вспениваемости» антифриза. Любопытно, что требования отечественного списка нормативов по этому показателю примерно в 5 раз жестче стандартов других стран, и некоторые продавцы говорят об этой характеристике как о явном преимуществе «гостовского» антифриза. На самом же деле, строгий стандарт «вспениваемости» пришел в ГОСТ из норматива АвтоВАЗа, и связан только лишь со спецификой предприятия. Пена мешает на автосборочном конвейере, когда охлаждающую жидкость заправляют в автомобили или в канистры, поэтому во все антифризы добавляют пеногаситель. Но это вещество полностью теряет свои свойства уже через месяц-два после заливки.



Кому тогда верить?

Единственный способ правильно выбрать антифриз для своего автомобиля — выяснить у автопроизводителя. Не стоит покупать антифриз только из-за того, что на этикетке указана марка вашего автомобиля — это может быть уловкой недобросовестных производителей. Лучше всего узнать напрямую у изготовителя (или сертифицированной СТО) вашей машины, какие марки охлаждающих жидкостей получили официальные одобрение и допуск. У всех крупных автопроизводителей есть перечни требований на антифризы. Соответствие им означает, что жидкость успешно прошла все испытания, и их результаты были официально зарегистрированы. К примеру, охлаждающая жидкость Gazpromneft Антифриз SF 12+ имеет официальный допуск MAN 324 Typ SNF

и соответствует требованиям целого списка автомобилестроителей и международных стандартов: VW TL-774 F (G12+), Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065, MB 325.3, MTU MTL 5048, ASTM D3306, ASTM D4985, AFNOR NF R 15−601, BS 6580, SAE J1034.



Просто добавь воды!

Время от времени антифриза в расширительном бачке становится меньше. Это не всегда из-за его утечки, а иногда бывает вызвано рабочим испарением воды через клапан в крышке бачка. Если вам нужно добавить совсем немного, порядка 100−200 мл жидкости, то лучше долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Это не ухудшит качества антифриза, тогда как смесь разных охлаждающих жидкостей будет для автомобиля куда вреднее. Дело в том, уровень антифриза уменьшается за счет водяного испарения. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает от избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки — испаряются намного медленнее. Таким образом, мы доливаем воду вместо той, что испарилась из антифриза. Но если нужно добавить больше 200 мл, то доливать уже нужно антифриз, а не воду.



На «вкус» и цвет

Многие автолюбители уверены, что можно смешивать разные охлаждающие жидкости без вреда для двигателя, если они одного цвета. Этот миф построен на сложившейся практике окрашивать карбоксилатные[i]

антифризы (например, Gazpromneft Антифриз SF 12+) красным, гибридные[ii]

(G-Energy Antifreeze NF) — зеленым, лобридные[iii] (G-Energy Antifreeze Si-OAT) — фиолетовым, традиционные (Gazpromneft Тосол) — синим цветом. Но здесь важно понимать, что антифриз приобретает цвет благодаря обычному красителю (а не присадкам, как пишут в Сети «эксперты»), который добавляют в изначально бесцветную жидкость. Поэтому, некоторые предприимчивые производители окрашивают один и тот же антифриз в разные цвета, вводя покупателя в заблуждение.



Надеемся, что этот текст поможет вам лучше ориентироваться на рынке охлаждающих жидкостей и продлит срок эксплуатации вашего автомобиля!



[i] Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы (вещества, подавляющие процесс) коррозии на основе органических (карбоновых) кислот.



[ii] Гибридные антифризы, содержат органические (карбоновые кислоты) и неорганические ингибиторы — силикаты, нитриты или фосфаты.



[iii] Лобридные антифризы имеют органическую основу, а также небольшое количество минеральных ингибиторов.

