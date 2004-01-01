Предприятия, использующие в своем производстве высокотехнологичное оборудование, заинтересованы в том, чтобы их техника не выходила из строя, служила как можно дольше и требовала меньше сервисного обслуживания. Нарушение производственной цепочки из-за вышедшего из строя даже одного термопластавтомата может вызвать существенные незапланированные расходы. Именно поэтому использование правильно подобранных смазочных материалов может значительно сократить риски поломок оборудования.



В рамках конференции будут обсуждаться такие темы, как:





Снижение эксплуатационных расходов и общей стоимости владения оборудованием;

Повышение эффективности производства и сокращение издержек;

Увеличение срока эксплуатации оборудования;

Выбор масел для современных гидравлических систем.

Кроме того, участникам конференции будут представлены комплексные робототехнические решения для предприятий и описание нового поколения термопластавтоматов.



Спикеры мероприятия:





Эд ван Шайк, специалист «Шелл» по работе с производителями оборудования в Европе;

Валерий Николаев, старший технический специалист ООО «Шелл Нефть»;

Ахмед Гувен, технический специалист «Шелл» по индустриальным маслам;

Захар Антоновский, руководитель подразделения по литьевым машинам и реакционной технике в России и странах СНГ KraussMaffei и Netstal;

Гётц Шайбе, руководитель отдела управления продуктом и технологиями KraussMaffei;

Дмитрий Блохин, руководитель сервисной службы техники литья под давлением KraussMaffei и Netstal;

Валерий Румянцев, руководитель направления B2B ООО «Реал»;

Павел Леонидов, руководитель сервисного направления АББ

Конференция «Повышение эффективности работы термопластавтоматов в современных условиях» состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5−7.

