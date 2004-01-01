В Санкт-Петербурге состоится конференция «Шелл» по повышению эффективности работы термопластавтоматов
Концерн «Шелл», мировой лидер в области производства смазочных материалов, организует конференцию на тему «Повышение эффективности работы термопластавтоматов в современных условиях», которая состоится 27 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия выступят международные и российские эксперты ведущих производителей оборудования и смазочных материалов, таких как Shell, KraussMaffei, ABB и другие.
Предприятия, использующие в своем производстве высокотехнологичное оборудование, заинтересованы в том, чтобы их техника не выходила из строя, служила как можно дольше и требовала меньше сервисного обслуживания. Нарушение производственной цепочки из-за вышедшего из строя даже одного термопластавтомата может вызвать существенные незапланированные расходы. Именно поэтому использование правильно подобранных смазочных материалов может значительно сократить риски поломок оборудования.
В рамках конференции будут обсуждаться такие темы, как:
- Снижение эксплуатационных расходов и общей стоимости владения оборудованием;
- Повышение эффективности производства и сокращение издержек;
- Увеличение срока эксплуатации оборудования;
- Выбор масел для современных гидравлических систем.
Кроме того, участникам конференции будут представлены комплексные робототехнические решения для предприятий и описание нового поколения термопластавтоматов.
Спикеры мероприятия:
- Эд ван Шайк, специалист «Шелл» по работе с производителями оборудования в Европе;
- Валерий Николаев, старший технический специалист ООО «Шелл Нефть»;
- Ахмед Гувен, технический специалист «Шелл» по индустриальным маслам;
- Захар Антоновский, руководитель подразделения по литьевым машинам и реакционной технике в России и странах СНГ KraussMaffei и Netstal;
- Гётц Шайбе, руководитель отдела управления продуктом и технологиями KraussMaffei;
- Дмитрий Блохин, руководитель сервисной службы техники литья под давлением KraussMaffei и Netstal;
- Валерий Румянцев, руководитель направления B2B ООО «Реал»;
- Павел Леонидов, руководитель сервисного направления АББ
Конференция «Повышение эффективности работы термопластавтоматов в современных условиях» состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5−7.