Следом за представленным на выставке SIMA 6-ти метровым посевным комплексом ESPRO 6000 RC со складной рамой линейку этих машин дополняет новая модель ESPRO 8000 R с рабочей шириной захвата 8,0 м.



ESPRO 8000 R — посевной комплекс с семенным бункером на 5500 литров. Машина, оснащенная двумя распределительными системами с двумя дозаторами, наилучшим образом подходит для крупных хозяйств.



Остальные функциональные возможности сеялок ESPRO, разумеется, были сохранены на новой модели:



- колеса большого диаметра (900 мм) с эксклюзивным профилем, смещенные и оснащенные почвозацепами для идеального измельчения слоя заделки семян при малом потреблении мощности;



- высевающие секции CROSSFLEX, обеспечивающие равномерное прорастание и качественный посев благодаря тому, что эластомеры поддерживаются поперечным профилем для лучшего повторения рельефа почвы;



- ультрапростая регулировка, автоматизированное управление разворотами, удобные терминалы (VT или ICC) и совместимость с ISOBUS, делающие модель инструментом, удобство которого единодушно оценят все;



- возможность скоростного высева широкого спектра семян благодаря универсальности посевного комплекса. Она учитывает все технические циклы. Для высева на вспаханную почву или почву легкого гранулометрического состава все посевные комплексы ESPRO могут дополнительно оснащаться передними прикатывающими колесами с давлением, регулируемым из кабины.



Впервые, новый посевной комплекс KUHN будет представлен на выставке Agritechnica 2017 В Ганновере. Старт продажам в России будет дан в 2018 году.

