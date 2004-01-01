Торжественная церемония открытия состоялась 26 сентября и собрала клиентов и сотрудников компании «Глобал Тракс Сервис», представителей компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», администрации Пушкинского муниципального района и СМИ.







Официальная часть мероприятия началась с торжественной церемонии, в которой приняли участие директор по развитию дилерской сети и проектов ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Аксель Хоферихтер, финансовый директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Оксана Карахова, и. о. главы Пушкинского муниципального района Волков А. Г., генеральный директор ООО «Глобал Трак Сервис Пушкино» Титов С. А.







«В новом дилерском центре представлены грузовики нашего нового поколения, а также 24 поста сервисной станции «ГТС Пушкино» обеспечат быстрый и качественный ремонт техники», — заявил директор по развитию дилерской сети и проектов ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Аксель Хоферихтер.



Он добавил, что на территории дилерского центра открывается филиал учебного центра компании.







«Он обеспечит обучение специалистов по ремонту и продажам автомобилей в соответствии с самыми высокими стандартами нашего бренда. Также клиенты могут заказать услуги специалистов по повышению водительского мастерства, которые раскроют все секреты экономичного вождения», — заявил Аксель Хоферихтер.



Исполняющий обязанности главы Пушкинского района Алексей Волков отметил важность строительства нового центра для экономики района.



«Это не только улучшение имиджа Пушкинского района, но и улучшение качества жизни наших предпринимателей, которые смогут обслуживать свой коммерческий транспорт, не выезжая за пределы территории района, и создание новых рабочих мест, и пополнение бюджета», — сказал Волков.







Уже сейчас благодаря «ГТС Пушкино» создано 70 новых рабочих мест, в первом полугодии 2018 года ожидается их увеличение на 50%.



«Новый дилерский центр оснащен самым современным диагностическим оборудованием, что позволяет своевременно и качественно обслуживать приходящую сюда технику. И в ближайшее время в России будет открыто еще несколько аналогичных станций», — сказал гендиректор компании «Глобал Трак Сервис Пушкино» Сергей Титов на церемонии открытия.







Специально к открытию дилерского центра организаторы мероприятия подготовили выставку картин и моделей грузовиков Mercedes-Benz, которые внесли большой вклад в развитие машиностроительной отрасли и вошли в историю этого бренда. К слову, марка Mercedes-Benz имеет особые заслуги перед цивилизацией, поскольку именно эта компания поставила автомобиль на коммерческую службу. На уникальных фотографиях были представлены: первый грузовик Даймлера с 2-х цилиндровым двигателем мощностью 4 л. с., первый в мире серийный грузовик с дизельным двигателем OB 2 и другие.







После посещения исторической экспозиции участников мероприятия ждала экскурсия в техническую зону нового дилерского центра «Глобал Трак Сервис Пушкино», где были представлены современные грузовые автомобили марки Mercedes-Benz.



Для «Глобал Трак Сервис» открытие нового дилерского центра Mercedes-Benz в Пушкино — большой шаг в развитии.

