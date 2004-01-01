Такое решение было принято компанией «Газпромнефть-СМ», оператором бизнеса масел «Газпром нефти», по результатам реализации на китайском рынке пилотного проекта, стартовавшего в конце 2015 года.



За прошедший год в стране были открыты четыре станции — в Хочжоу, Шанхае, Чанчуне и Сюйчжоу. К настоящему моменту они суммарно обслужили более 3 000 клиентов, реализовав порядка 13 тонн смазочных материалов под брендами G-Energy и Gazpromneft.



Сама крупная из действующих СТО находится в городе Хочжоу, она ежемесячно реализует около тонны смазочных материалов производства компании «Газпромнефть — СМ».



Александр Трухан, генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы», отметил: «Рынок Китая имеет массу особенностей: местное законодательство, специфический спрос, формируемый интенсивным развитием национальной экономики. Конкуренция в стране высока, а потому для нас важно, что дистрибьютор нашей продукции сумел наладить эффективную работу сети СТО под нашим флагманским брендом G-Energy, качеству услуг которой доверяют все больше клиентов в различных регионах страны».

