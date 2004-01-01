Новый Технологический центр компании PETKUS расположен в так называемой голландской Семенной долине (Seed Valley*) в Северо-западной части этой небольшой страны (Appelmarkt 9a, 1681 PE Zwaagdijk). Перечень услуг, предлагаемых клиентам на базе нового технологического центра PETKUS, весьма внушителен: анализ проб семенного материала, оценка правильности настроек протравливателя, разработка индивидуальных рецептур для обработки семян, консультирование и многое другое.



Официальное открытие Технологического центра состоялось в конце сентября в рамках международной выставки Seed Meets Technology. На церемонии открытия присутствовало более 50 профессиональных селекционеров и семеноводов из различных стран мира. Гости и клиенты компании высоко оценили концепцию работы нового центра. «Мы получили совершенно невероятные отклики, — рассказал Лукаш Патык, менеджер по обработке семян и руководитель Технологического центра. — Очень многие клиенты хотели бы выполнить здесь испытания своих партий семян. За сутки до своего официального открытия наш Технологический центр уже привлек внимание профессионалов отрасли и посетителей выставки».



Действительно, представители семенных компаний желали взглянуть на новый МультиДражиратор СМ и оценить, как работает новинка. Производители ХСЗР были заинтересованы в апробации своих продуктов на инновационном оборудовании. Клиенты, в свою очередь, желали на деле прочувствовать, что такое индивидуальный подход и проверить конкретные решения по обработке семян.



Церемония открытия станции стала хорошим поводом, чтобы представить ключевых экспертов компании PETKUS: так, Лукаш Патык, менеджер по технологиям обработки семян, помогает клиентам разработать рецептуры протравителей, правильно оценить качество покрытия семян и получить необходимые знания в области технологий обработки мелкосемянных культур.



Старший специалист по семенам Ко Уд отвечает за лабораторные испытания и анализы, а также «умный» сервис и техническую поддержку на местах. Д-р Ивонне Стаат, менеджер по химическим процессам, является технологом и специализируется на физике многофазных потоков. В задачи д-ра И. Стаат входит создание специальных систем дозирования и распределения химических веществ.



Открытие нового технологического центра компании PETKUS в голландской Семенной долине — это именно тот мостик между высокими технологиями и их внедрением в производство, который так необходим практикам. Можно с уверенностью сказать, что концепция работы нового технологического центра, объединяющего «умный» сервис и клиентскую поддержку, уникальна для нашей отрасли. Теперь клиенты компании PETKUS имеют редкую возможность испытать различные технологии обработки семян в абсолютно прозрачных и надежных условиях.



*) Seed Valley — это международный селекционный центр, где ученые со всего мира работают над созданием самых современных технологий производства семян. Здесь расположены штаб-квартиры целого ряда инновационных компаний, работающих на рынке овощных и цветочных культур.





Семенная долина — это место, где разрабатывается «зеленый софт» и генетическое программирование, определяющее вкус, цвет и размер цветочно-овощной продукции, а также степень устойчивости растений к различным заболеваниям. Здесь специалисты разных направлений работают над созданием высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, способных давать большие урожаи в специфичных климатических условиях.

