Мероприятие ознаменовало завершение двухлетнего инвестиционного проекта по расширению мощностей предприятия. В официальной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент PepsiCo в России, Украине и СНГ Нил Старрок, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, глава городского округа Кашира Алексей Спасский и директор завода по производству снеков в Кашире Александр Мусиюк.



Завод в г. Кашире является крупнейшим предприятием PepsiCo по производству картофельных чипсов в Европе, а с запуском новой производственной линии его мощности вырастут еще на 25%. Вместе с этим ожидается, что завод увеличит объем закупки картофеля на 50%. Весь картофель для производства чипсов на заводах в Азове и Кашире PepsiCo закупает у местных поставщиков, в том числе из Московской области. Благодаря реализации всех этапов проекта команда завода пополнилась более чем 100 специалистами.



Нил Старрок подчеркнул значимость развития предприятий компании в России: «PepsiCo является крупнейшим* производителем продуктов питания и напитков в России и занимает ведущие позиции в том числе и на рынке чипсов. Мы инвестируем значительные средства в развитие наших российских заводов. Сегодняшнее событие — один из таких примеров. С запуском новой линии мы рассчитываем не только укрепить наши позиции на российском рынке снеков, но и поддержать местные картофельные хозяйства, поскольку в России чипсы Lay’s производятся исключительно из российского картофеля». Нил также поблагодарил руководство Московской области и городского округа Кашира за оказанную ими поддержку в реализации всего проекта.



«Я надеюсь, что вы и дальше будете расширять свой бизнес, — сказал на мероприятии Андрей Воробьев. — В Московской области действует мощная программа поддержки предпринимательства — как маленьких предприятий, так и крупных, каким является компания PepsiCo. Очень важно, что PepsiCo большое внимание уделяет экологии. Предприятия, которые мы запускаем, должны иметь высокие стандарты экологической безопасности».



Проект по расширению мощностей завода был начат два года назад. За это время PepsiCo построила новый склад, рассчитанный на хранение более 2 000 тонн снеков. Современный складской комплекс общей площадью 3600 кв. м позволил увеличить складские мощности завода на 40%. Кроме того, был реконструирован склад сырья и материалов, реконструируется комплекс очистных сооружений. В октябре 2017 года проект завершился запуском новой линии по производству картофельных чипсов. Линия рассчитана на выпуск до 20 тысяч тонн готовой продукции в год.



Завод PepsiCo в Кашире и его сотрудники активно участвуют в социальной жизни города: поддерживают городские мероприятия, проводят субботники и помогают детям из подшефного детского дома.



* По данным рейтинга «Эксперт-600−2017» крупнейших компаний по объему реализации продукции рейтингового агентства «Эксперт РА»

