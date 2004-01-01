Форум проводится с 2009 года, и в текущем году собрал рекордное число делегатов — 1200 человек. В форуме приняли участие более 200-х представителей из различных регионов России, а также зарубежных стран из Республики Беларусь, Сербии, Молдовы, Германии, Великобритании и ряда других стран. СМЭФ-2017 прошел в формате 9 тематических заседаний, 5 мастер-классов, выставки сельскохозяйственных и промышленных предприятий Брянского региона.



В рамках VI Славянского международного экономического форума было подписано шесть инвестиционных соглашений на общую сумму 6,28 млрд руб. Соглашения были заключены с ООО «Тепличный Комбинат Журиничи», ООО «Колхозник», ОАО «Брянский молочный комбинат», АО «Пролетарий», КФХ «СВК Агро», ООО «Унечский завод тугоплавких металлов».



Форум прошел при поддержке: Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова, АНО «Агентство по технологическому развитию», Брянского областного бизнес-инкубатора. Организационный партнер: ООО «Выставочная компания Эксполайн». Телекоммуникационный партнёр проекта: ПАО «Ростелеком», бизнес-партнёр ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Фарватер» при участии «Метаклей», ПАО «Сбербанк».



Ключевой темой форума в текущем году стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.



Приветствие участникам форума направил Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. «Ваш форум является масштабным международным мероприятием, который в очередной раз собрал для конструктивного общения представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, научных и деловых кругов. В современных условиях необходимо выработать подходы к построению новой системы экономических отношений, основанных на передовых разработках по внедрению цифровых технологий. Очень важно расширить взаимодействие приграничных субъектов Российской Федерации с соседними государствами, сформировать общие подходы при переходе к цифровой экономике. Уверена, что совместная деятельность участников форума позволит получить ответы на интересующие вопросы, найти эффективные пути их решения, наметить направления сотрудничества государства и общества в этой сфере», — говорится в приветствии.







Пленарное заседание форума прошло в Брянском областном Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Брянская область является приграничным регионом с выгодным транспортным сообщением и климатическими условиями. Традиции, заложенные нашими предками, укрепили сотрудничество региона не только с ближайшими соседями, но и с зарубежными партнерами», — напомнил он. В частности, объемы экспорта Брянской области в первом полугодии 2017 года выросли на 24%. Как и прежде, ведущим экономическим партнером Брянской области остается Беларусь — более 45%.



Губернатор подчеркнул исключительную важность перехода к новому технологическому укладу для создания условий устойчивого экономического роста. «Современные технологии стремительно меняют привычный уклад жизни, формируют новые отрасли и профессии, открывают принципиально другие возможности для развития. Сегодня чтобы занимать достойное место на мировом рынке, необходим промышленный прорыв и выход в новый технологический уклад, в основе которого лежат цифровые технологии, приборо- и роботостроение, информационные системы, биомедицина и многое другое», — подчеркнул Александр Богомаз.



Такие предприятия области, как Брянский машиностроительный завод, Брянский автомобильный завод, «Брянсксельмаш», «МЕТАКЛЭЙ», Брянский камвольный комбинат и многие другие, уже модернизируют производство, внедряют новые технологии, что позволяет им занимать ведущие позиции на российском рынке. Сегодня доля брянских предприятий в общем российском промышленном производстве составляет: 80% тепловозов, 80% металена, 60% камвольных тканей, 60% автогрейдеров, 75% квадроциклов, 35% снегоходов, 35% автомобильных кранов, 27% кормоуборочных комбайнов, 20% стального вагонного литья.



Но важно не забывать, что регион исторически является промышленно-аграрным. За последние три года в структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства увеличилась с 10,5% до 15,4%, а стоимость агропродукции возросла с 43 до 84 млрд руб. Государственная поддержка агропромышленного комплекса региона за этот период увеличилась с 7,5 млрд руб. до 11,2 млрд руб. Инвестиции в основной капитал только в 2016 году составили более 27 млрд руб. Сегодня региональная стратегия развития сельского хозяйства включает более 20 перспективных инвестиционных проектов.



Для понимания темпов роста агропроизводства достаточно сказать, что в 2006 году валовый сбор зерна в Брянской области составлял 325 тыс. т, а в 2017 году — уже 2 млн. т. К 2020 году планируется выйти на 3 млн. т. Некоторые сельхозпредприятия, которые применяют самые прогрессивные технологии, получают 100 и более центнеров зерновых с одного гектара. Удалось фактически заново возродить и бренд «брянский картофель». По его промышленному производству область уверенно занимает первое место в России с объемом производства около 1,5 млн. т.



Ведущая пленарной дискуссии, руководитель программ на радиостанции Business FM Валерия Мозганова попросила Александра Богомаза подробнее рассказать об опыте достижения высоких показателей сельского хозяйства. Губернатор отметил, что немаловажную роль сыграли господдержка и поддержка на уровне региона. «Субсидирование, освобождение от налога на имущество, налога на прибыль — это те льготы, которые все получают, все находятся в равных условиях», — подчеркнул он.



Кроме того, это использование современных технологий, которые позволяют сделать хозяйство высокорентабельным. «В следующем году мы снимем фильм, когда на поле не будет вообще ни одного человека, и тракторы будут сами сажать картофель. И не один, а порядка 10 тракторов будут все это делать сами. В ближайшие пять лет будет механизатор стоять с пультом, а там будет пахаться, будет обрабатываться, будет идти посадка, уборка. Мы к этому придем», — поделился губернатор своим видением на встрече с журналистами.



В пленарном заседании также приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Забелло, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, генеральный директор ИНЭС, генеральный директор Международного исследовательского института проблем управления Александр Агеев, руководитель департамента отраслевого анализа АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев и другие эксперты.



О перспективных направлениях сотрудничества Брянской области и Беларуси как ближайшего соседа рассказал в своем выступлении председатель совета директоров Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Забелло. «Сделано уже немало в плане продовольственной безопасности, совместного государства, Евразийского экономического союза. Мы должны совместно учиться конкурировать на внешних рынках, делиться наработками, научными достижениями в сельском хозяйстве, обмениваться опытом. Пример такого сотрудничества с Брянской областью — уникальный опыт, мы просто работаем как одна экономика», — подчеркнул он.



Аграрную тему продолжил заместитель директора ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Сергей Косогор, который напомнил участникам форума о важности современных технологий в сельском хозяйстве. «Точное земледелие — только одна из составляющих многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Сюда же относятся параллельное вождение, зондирование земель, точное внесение удобрений. Но есть еще и аналитические системы, автоматизация принятия решений, в том числе с помощью съемки с дронов и космических данных. Для решения таких задач и создан наш аналитический центр в январе 2017 года. Мы собираем и анализируем статистические данные для создания панелей управления, которые могут применяться в любых регионах. Есть и отечественный софт, и отечественные летательные аппараты, так что мы можем предоставить информацию для любого региона», — рассказал он.



Далее участники обсудили новые технологии в сбыте сельхозпродукции, в том числе роль электронных торговых площадок (ЭТП). Они обеспечивают не сам сбыт, а условия для сбыта, это сообщество участников и инфраструктура, подчеркнул руководитель направления «Рынок агропродукции» ПАО «Московская Биржа» Дмитрий Сисюкин. «Например, сейчас мы аккредитуем элеваторы по объемам хранения, качеству, учету зерна, — рассказал он. — Создана система электронного документооборота: электронная запись о хранении зерна на элеваторе торгуется на бирже и в любой момент может быть переведена в поставки физического товара. Это позволило интенсифицировать торги, быстро выставлять зерно на продажу, устанавливать цены. Также запущена технология центрального контрагента, при которой Национальный клиринговый центр, который входит в структуру Московской биржи, гарантирует расчеты по сделкам. Сейчас запущен также сервис доставки купленного на бирже зерна от аккредитованного элеватора до станции назначения».



Своим опытом поделился и коллега Дмитрия Сисюкина, глава представительства Белорусской универсальной товарной биржи в РФ Виталий Колос. «Площадка торговли сельхозпродукции — одна из основных наших площадок, на нее приходится 37% объема торгов. На ней зарегистрировано более 18 тыс. участников, в том числе 2000 российских компаний, из них около 70 — брянские. 40% из них торгуют сельхозпродукцией. В основном брянские компании поставляют металлы, зерно, лес. На нашей площадке работают покупатели из 60 стран мира. Это создает возможности для расширения экспорта и импорта, выхода на новые рынки сбыта», — подчеркнул он.



Также участники пленарной дискуссии обсудили взаимоотношения производителей с ритейлерами, построение системы сбыта, альтернативные каналы продаж. «Взаимодействие производителей с сетями — это большая макроэкономическая проблема. Это неравномерное распределение маржи в цепочке логистики и сбыта, которое только усугубляется, — считает главный редактор проекта «Агроинвестор» Николай Лычев. — Проблему можно разделить на две подпроблемы: очень высокие транзакционные издержки во всех отраслях и наличие огромного числа посредников. Именно они, а не торговые сети и не аграрии, получают основную маржу. Если не сократить их число, никто не сможет зарабатывать».



Сетям нужно быть лояльнее к поставщикам и не стараться заработать все деньги здесь и сейчас, ставя поставщика на грань выживания, а оставлять ему возможность развиваться, считает эксперт. В то же время и аграрии должны производить не тот продукт, который они привыкли выпускать 20−30 лет подряд, а тот, который нужен рынку и потребителю. В частности, это качественный эконом-сегмент продуктов питания, который фактически исчез после введения санкций, отмечает Николай Лычев: остался либо премиум-сегмент, либо дешевые и низкокачественные субституты с трансжирами.



Тему импортозамещения, но уже применительно к промышленному производству, продолжил генеральный директор АО «Пролетарий» Николай Ковтунов. «Пролетарий» — один из крупнейших российских производителей картона, который занимает 7% рынка и намерен до 2025 года инвестировать в развитие производства 10 млрд руб. Но оборудование предприятие закупает преимущественно в Финляндии и Германии, поскольку российское проигрывает в себестоимости из-за высоких затрат на энергоресурсы. Тем не менее, ПО стоит создавать российское, считает Николай Ковтунов.



В целом потребителям машиностроительной продукции очень не хватает данных о том, что делается на других предприятий, внутриотраслевой кооперации, инструментов для поиска поставщиков среди российских предприятий. Поэтому при подготовке следующего VII Славянского международного экономического форума нужно предусмотреть отдельную секцию для главных инженеров, которые смогут там обсудить технологические вопросы. Такое предложение выдвинул глава АО «Пролетарий», и к нему присоединились другие участники дискуссии.



Тематику будущего Славянского международного экономического форума стоит расширить также за счет обсуждения трансфера технологий, дополнил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. ТПП РФ имеет более 40 представителей за рубежом, которые оказывают услуги в том числе в сфере трансфера технологий. В связи с этим, полагает Максим Фатеев, в рамках подготовки VII Славянского международного экономического форума стоит проводить тематические «круглые столы», на которых предприниматели смогут ознакомиться с передовыми технологическими идеями и основными трендами.



Новые технологии меняют облик не только сельского хозяйства, но и промышленности. Например, развитие 3D-печати меняет само наше представление о производстве, напомнила ведущая Валерия Мозганова. 3D-печать удешевляет производство товаров, прежде всего, за счет исключения затрат на перевозку комплектующих. Так, в Дубае впервые в мире напечатали на 3D-принтере целый офис, причем на это потребовалось всего 17 дней.



Тему продолжил руководитель департамента отраслевого анализа АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев, который рассказал о мировых тенденциях развития промышленности. Он отметил, что смена производственной модели касается всех компаний, в том числе глобальных. Например, Mercedes — уже не производственная компания, а технологическая и логистическая. Volkswagen также делает основной упор уже не на производство и сборку автомобилей, а логистику. Это связано с тем, что современный мир требует гибкого производства, кастомизации под потребителя, а не больших серий однотипной продукции. Заводы полного цикла, оставшиеся с советских времен, не могут подстроиться под такую модель рынка. Им нужно менять модель, менять технологические компетенции, иначе они станут неконкурентоспособными, подчеркнул Виталий Еремеев.



Участники также обсудили контрактное производство, которое позволяет повысить загрузку мощностей. Сейчас в среднем по России она составляет всего 64%. Для предприятий это новые возможности специализации, шанс использовать современные технологии и типы изделий, обеспечивать максимальное качество с минимальными затратами. Однако есть проблема: малые и средние предприятия зачастую не могут в рамках контракта сотрудничать с крупными компаниями, поскольку не в состоянии обеспечить большие объемы в короткие сроки. Поэтому нужно создание центров компетенций, которые смогут аккумулировать спрос и подбирать поставщиков в рамках региона, считает Виталий Еремеев.



Новый технологический уклад — это не просто новая ступенька в развитии производства, напомнил участникам дискуссии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Сейчас экономика строится уже не на переработке сырья в материальные предметы, а на переработке информации в информационный же продукт. Это влечет за собой радикальное изменение производственных цепочек, тем более что технологии постоянно дешевеют. Например, искусственный бифштекс, который на момент изобретения стоил $300 тыс., сейчас стоит около $80. Искусственное производство еды — будущее сельского хозяйства. Точно так же сланцевая нефть, которую еще 5−10 лет назад никто не воспринимал всерьез, изменила нефтедобычу во всем мире, подчеркнул Сергей Калашников.



Согласно официальной статистике, в России доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП составляет 22,4%, привела неутешительные данные Валерия Мозганова. За пять лет рост этой доли составил всего 3 п. п. Можно ли изменить ситуацию?



Это вполне возможно, причем даже без отказа от традиционных отраслей, считает начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования Минпромторга Ильнур Батыршин. Привычное сырье может найти совершенно иное применение в производстве инновационных материалов. Например, такая сельскохозяйственная культура, как лен, традиционно использовалась в текстильной промышленности. Но сейчас во Франции и Бельгии лен применяется для выпуска биокомпозитных материалов, деталей для самолетов и даже ракетно-космической техники. Другое направление технологического прорыва — массовое внедрение сенсоров и промышленный интернет вещей. Там, где идет обмен информацией между машинами, появляется возможность создать полностью автоматизированное производство, причем управляющая система сама оптимально распределяет нагрузку между станками.



Важнее всего то, что, помимо новых технологий, начинают бурно расти новые рынки. Можно выделить главные группы отраслей, которые будут активно расти в ближайшие 10−20 лет: это агротехнологии, в том числе биологические средства защиты растений, точное земледелие, высокотехнологичная медицина, возобновляемые источники энергии, умные сети, энергетическое машиностроение, устранение загрязнений окружающей среды. У России есть шанс занять лидерские позиции в прорывных отраслях, считает Ильнур Батыршин. Одно из основных направлений работы государства в этой сфере — Национальная технологическая инициатива (НТИ), государственная программа мер по поддержке развития перспективных отраслей, объединяющая усилия технологов и фундаментальной науки. В рамках НТИ действует дорожная карта Technet для интеграции передовых промышленных технологий и бизнес-процессов. Также планируется строить инвестиционно-технологические партнерства на базе специальных инвестконтрактов, когда государство гарантирует инвестору стабильность налоговых и других условий в обмен на модернизацию производства.



Участники обсудили и привлечение финансирования проектов, в том числе банковского. «80% наших клиентов используют на своих предприятиях новые технологические решения, — рассказал руководитель Брянского регионального филиала Россельхозбанка Андрей Седов. — Каждая вторая заявка от клиентов на кредит связана с модернизацией производства». В такие проекты брянский филиал РСХБ вложил около 14 млрд руб., сообщил Андрей Седов, призвав шире обсуждать сотрудничество с банками на дискуссионных площадках.



Однако смена технологического уклада повлечет за собой и смену необходимых рынку компетенций. По оценке ЮНИСЕФ, к 2030 году 70−80% ныне существующих профессий могут оказаться невостребованными или их обладателям придется пройти очень серьезную переквалификацию. О том, как к этому подготовиться уже сейчас, горячо дискутировали участники пленарного заседания.



Технологическое развитие — не только большие возможности, но и огромный вызов для государства, подчеркнул Виталий Еремеев. Уже есть примеры полного исчезновения некоторых профессий и радикальной трансформации других. Скажем, через несколько лет могут быть востребованы не программисты, а наставники для искусственного интеллекта. Произойдет сложнейшее изменение структуры занятости, сейчас даже невозможно предсказать, какие появятся технологические решения. Другой вопрос: как будет перераспределяться та добавленная стоимость, которую уже сейчас дают автоматизированные производства? В Европе идут эксперименты по внедрению безусловного базового дохода. Это первый опыт структурных изменений, чтобы предотвратить колоссальное социальное расслоение, полагает эксперт.



Технологический прогресс делит общественные и производственные системы на четыре категории: «Центр», «Провинция», «Периферия» и «Захолустье», отметил генеральный директор Международного исследовательского института проблем управления Александр Агеев. Главный вопрос: какова будет доля каждого сегмента в российских регионах? Могут существовать территории, где 90% составляет «Периферия», а 10% — «Захолустье». И таких примеров немало, ведь сейчас в России реальный экономический рост обеспечивают всего 7 регионов. От структуры будет зависеть и благополучие населения. Разрыв в доходах может быть колоссальным. Поэтому так важно поддерживать цифровой суверенитет страны, чтобы не отстать от технического прогресса и не оказаться на положении «Периферии», считает Александр Агеев.



По кадровому потенциалу тоже есть серьезное отставание, напомнил директор Центра мониторинга качества образовательных программ РАНХиГС Игорь Москалев. Например, в России всего около 400 тыс. IT-специалистов, тогда как в США — около 4 млн. Поэтому для российских вузов ставится задача выпускать 120 тыс. таких специалистов в год к 2024 году. Но важно готовить и специалистов управления проектами в госсекторе и бизнесе. Чтобы соответствовать изменениям рынка, вузы должны тесно взаимодействовать с производством, поддерживать студенческие стартапы и предприятия, находить баланс между прикладными и фундаментальными исследованиями. Есть еще и социальный аспект: нужно изменить социальную модель, система образования должна готовить не потребителя, а созидателя, подчеркнул эксперт.



Практические примеры подготовки востребованных рынком специалистов привел ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус. Сейчас в Брянском аграрном университете 7200 студентов, в том числе по программам высшего образования — 3500 человек. Главная задача — подготовить высококвалифицированные кадры для экономики Брянской области. По результатам мониторинга в 2016 году трудоустройство выпускников достигло 74%, причем средняя заработная плата зоотехнолога составляла 74 тыс. руб., агронома — 56 тыс. руб. Это говорит о востребованности профессий. «У нас создают свои классы предприятия сельхозмашиностроения, чтобы студенты могли освоить современную технику. Но нужно сотрудничать с предприятиями, чтобы готовить для них специалистов уже с первого курса», — считает Николай Белоус.



Темы, поднятые на пленарной дискуссии, получили свое продолжение на секции «Развитие агропромышленных рынков в новой экономике». В частности, практическим примером развития аграрного комплекса в регионе поделился директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов. Собственное производство превышает потребности региона в 1,5 раза по зерну и в 14 раз по картофелю, и единственное, чем область себя не обеспечивает на 100%, — это фрукты (виноград, яблоки), рассказал он.



Когда создавалась Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), основной целью было обеспечение продовольственной безопасности стран-участниц, рассказала начальник отдела промышленной политики, межгосударственных программ и проектов департамента агрополитики ЕЭК Мария Байгот. Санкции, безусловно, повлияли на то, что уровень самообеспечения стал намного выше, чем в предыдущие годы. Так, если по свинине в 2014 году обеспеченность была 89%, то в 2016 году — 93,5%. Импорт продовольствия сильно сократился: если в 2013 году он составлял $45,5 млрд., то в 2016 — $26,6 млрд. Однако не менее важны и единые подходы к экспорту. Сейчас в рамках зоны свободной торговли стран ЕЭК формируется согласованная позиция при выходе на рынки третьих стран, и благодаря этому экспорт сельхозпродукции вырос в 3 раза за год в стоимостном выражении, рассказала Мария Байгот.



Также участники секции «Развитие агропромышленных рынков в новой экономике» обсудили продовольственную безопасность стран и регионов славянского содружества, возможности и риски в новых экономических условиях, трансфер технологий и инноваций в агропромышленное производство, взаимодействие стран ЕАЭС, примеры совместных научно-инновационных проектов, импортозамещение, экспорт аграрных и продовольственных товаров и другие важные вопросы.



Участники другой тематической секции — «Конкурентоспособность промышленных товаров и услуг стран славянского содружества. Возможности и перспективы проекта «Шелковый путь» — говорили о региональной промышленной политике, инструментах и возможностях для ее реализации. В частности, обсуждались вопросы создание в Брянске крупного грузопассажирского авиационного хаба — основа формирования нового кластера в области и перспективного транспортного узла в рамках проекта «Шелковый путь».



На других секциях, работавших параллельно, участники форума обсудили изменение среды обитания за счет технологий («умный город», безопасное окружение, доступные госуслуги), развитие рынка труда и образования в современных условиях, выход региональных производителей на электронные площадки, культурное сотрудничество приграничных регионов в цифровом пространстве, технологические платформы и модели развития социального предпринимательства, развитие бизнеса для молодых предпринимателей и другие актуальные вопросы.



Кроме того, в рамках форума прошла серия мастер-классов от федеральных экспертов. В частности, мастер-класс по участию в мероприятиях федерального акселератора GeneratonS-2017 (трек Creative) собрал вместе авторов проектов в медиа, моде, игровых технологиях и производстве. Работали также мастер-классы «Необходимые условия ведения успешного бизнеса и маленькие секреты маркетинга без бюджета», «Как начать бизнес без вложений, не имея возможностей, без связей, и вырасти до компании с большими оборотами», мастер-класс от представителей TechNet GenerationS RoadShow и питч-сессия для авторов проектов, и мастер-класс на тему «Дизайн-мышление».



Кроме того, в насыщенную деловую программу форума вошло посещение делегатами брянских предприятий, в том числе одного из флагманов промышленности — Брянского машиностроительного завода «Трансмашхолдинга», который выпускает магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны. Также гости форума побывали на АО «Брянконфи», которая представляет на российском рынке широкий ассортимент печенья, вафель и конфет. А продукцию других брянских предприятий — комбайны, автогрейдеры, тягачи, погрузчики, автокраны, вело- и мототехнику — делегаты форума и все желающие могли осмотреть на индустриальной выставке, работавшей 20 октября перед Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина.



В целом VI Славянский международный экономический форум запомнился делегатам и гостям как очень насыщенное мероприятие, ставшее площадкой для эффективного обсуждения самых актуальных проблем. На форуме работала Международная биржа деловых контактов, где можно было найти партнеров по бизнесу, поставщиков оборудования, технологий и консалтинговых услуг. Переговоры и дискуссии продолжались еще долго после завершения официальной части форума. А с тем, что искренний диалог, дружеские, культурные и экономические связи — это самое важное в условиях меняющегося мира, согласились все без исключения участники встречи.



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