Производитель премиксов «МЕГАМИКС» (Россия) объявил о совместном проекте с компанией FOSS (Дания) по экспресс-аналитике кормов и их компонентов экспресс методом NIRS.



В рамках проекта осуществляются исследования как готовых комбикормов, так и их составляющих, на такие показатели как протеин, аминокислотный состав, влага, жир, клетчатка, зола, крахмал и т. д.



К исследованию принимаются:



- комбикорма для свиней, птицы и КРС;



- аминокислоты;



- зерновые культуры;



- шроты различных видов, жмых, лен, бобовые;



- растительные ингредиенты (отруби, барда и т. д. );



Известно, что одно и то же сырье в зависимости от климатической зоны, состава почвы, времени и способа уборки может иметь серьёзные вариации питательности, которые не могут быть учтены ни одной из существующих программ по составлению рационов. При этом любой производитель животноводческой продукции знает, что отсутствие возможности такого учёта ведёт к прямым экономическим потерям, например, при дефиците питательности. В то же время, негативное влияние на организм избытка некоторых питательных компонентов сырья, например, сырого протеина, ведет к упущенной выгоде.



«Инициируя совместный проект мы хотим продемонстрировать сельхозпроизводителям реальные пути снижения себестоимости продукции через создание эффективно работающей системы экспресс-аналитики сырья внутри предприятия. Мы ожидаем, что создание подобной системы станет серьезным шагом на пути к достижению генетического потенциала животных и птицы при одновременном снижении затрат на корма, которые, как известно, занимают до 70% в структуре себестоимости единицы продукции», — комментирует заместитель генерального директора Максим Голосов.



Сбор материала для исследования начнется 17 ноября и продлится около двух месяцев.



Сообщается, что любая компания может участвовать в проекте двумя способами:



- до 29 декабря забронировать место для исследования по указанным телефонам (или зарегистрировать пробы по e-mail foss@megamix.ru



и отправить пробы в любую удобную лабораторию:



Лаборатория в г. Волгограде:



400123, г. Волгоград, ул. Хрустальная, 107,



тел +7927−544−60−10;



Лаборатория в Липецкой обл.:



399540, Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Дорожная, 5 г



+7905−043−10−62;



Лаборатория в Челябинске:



Челябинская обл, г. Коркино, ул. Куйбышева, 1



+7922−730−88−55



- представить свои образцы для исследования в течение выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».



Для участия необходимо до 19 января записаться по телефону +7 (927) 544-60-10 и направить заявку по адресу foss@megamix.ru. Пробы принимаются на выставке в назначенный день на стенде компании.



Подробности участия по ссылке https://www.megamix.ru/lab/promo/



«Исследование, которое мы инициировали совместно с «МЕГАМИКС», позволит потребителям и посетителям выставки не только получить результаты по питательности своих кормов, но и получить знания о европейской системе контроля качества (GLP). Применение такой системы позволяет получать продукцию стабильно высокого качества и существенно повышает конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора» — обобщает директор по продажам представительства компании Foss в России Елена Култышева

