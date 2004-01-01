Партнерский материал: CLAAS: усовершенствованный JAGUAR повысит эффективность уборки кормовой массы

В JAGUAR использованы самые передовые решения конструкторской мысли, ориентированные на повышение производительности и эффективности этих машин. Расширяют возможности комбайнов и усовершенствованные приставки, позволяющие адаптировать комбайны JAGUAR к различным культурам. На выставке CLAAS показал две новые модели подборщика PICK UP и приставку для прямого среза DIRECT DISC.



В комбайнах JAGUAR 900-й серии в этом году внедрена гидравлическая система предварительного прессования. Благодаря новому измельчающему барабану и продуманной концепции заполнения прицепов для транспортировки силоса эти машины получили дополнительные преимущества, повышающие их производительность.



Так, новая гидравлическая система предварительного прессования с простым управлением и контролем за процессом обеспечивает постоянно высокое качество измельченной массы. Две задних пружины подпрессовывающего вальца заменены гидравлическими цилиндрами c гидроаккумулятором. А для автоматической корректировки силы предварительного прессования под тот или иной вид растительной массы и изменения в толщине ее потока рассчитывается целый ряд рабочих характеристик. В результате даже при самых сложных условиях уборки обеспечивается постоянно высокое качество измельченной массы.



Новый ножевой барабан V-MAX позволяет таким образом настраивать держатели, что равномерная подача массы обеспечивается даже при работе с половиной комплекта ножей. Таким образом, появляется возможность использовать зернодробилку Corncracker при длине стеблей до 30 мм. Это означает, что новый барабан расширяет диапазон длины резки: от очень короткой при использовании полного комплекта ножей, для таких целей, как получение биомассы, до самой крупной, к примеру, для технологии SHREDLAGE®, когда задействована половина ножей.



В 900-й серии JAGUAR также появилась функция определения оптимальной загрузки транспортного средства, которая облегчает соблюдение нормативов максимального уровня загрузки прицепов для силоса. Эта технология позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения. Теперь механизатор может запрограммировать в терминале CEBIS объем оптимальной загрузки до трех транспортных средств, а затем использовать кнопку HOTKEY для вызова одного из них. Когда достигается необходимый объем загрузки прицепа, система предупреждает об этом.



В комбайнах JAGUAR 800-й серии с этого года будет доступна функция автоматической загрузки транспортных средств, ранее применимая в моделях 900-й серии. И теперь система AUTO FILL позволяет заполнять транспорт как при его параллельном движении, так и движущийся позади комбайна. Кроме того, в JAGUAR 800 также может использоваться функция определения оптимальной загрузки, описанная выше.



В усовершенствованных подборщиках PICK UP 300 и 380 внедрены технические решения, позволяющие ему адаптироваться под рельеф почвы, увеличивающие пропускную способность и надежность. В частности, подборщик PICK UP 300 может быть оснащен маятниковой рамой для оптимальной адаптации к рельефу почвы. Во всех моделях доступна трехступенчатая коробка передач, которая позволяет идеально настроить поток массы. Более равномерный поток обеспечивается и новыми прижимными роликами, а предохранительные муфты надежно защищают мощный приводной механизм, что обеспечивает высокую пропускную способность.



Новыми моделями DIRECT DISC 600 P и 500 P дополнена и линейка приставок прямого среза DIRECT DISC. Их особенностью является дополнительный лопастный валец (буква «Р» в обозначении модели) в сочетании с увеличенным подающим шнеком. Это обеспечивает оптимальный поток массы при срезе растений мелкой и средней длины.



Конструкторы CLAAS постоянно совершенствуют технику, ориентируясь как на потребности клиентов, так и на новейшие достижения в различных смежных отраслях машиностроения. Забота о клиенте и постоянно развитие делают технику CLAAS востребованной среди аграриев по всему миру.



Все усовершенствования в кормоуборочных комбайнах JAGUAR появятся на российском рынке уже в этом году.

