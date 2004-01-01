Новость партнера: Студенты-аграрии смоделировали сельскохозяйственный цикл в бизнес-игре

Организатор мероприятия — группа компаний «АгроТерра». Победители получили приглашение на стипендиальную программу с возможностью дальнейшего трудоустройства. В жюри вошли представитель управления образования администрации города Ельца Татьяна Камышанова, директор Агропромышленного института Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина Андрей Зайцев, преподаватели вуза, ТОП-менеджеры «АгроТерры».



В бизнес-игре приняли участие 24 студента 2−4 курсов, которых отобрали по предварительной заявке и среднему баллу. По правилам игры модераторы поделили участников на 4 команды в произвольном порядке. В процессе игры студенты, не выходя из университетской аудитории, погрузились в реальные производственные условия, научились моделировать посевную и уборочную кампании, справились с нестабильными погодными условиями и освоили эффективные инструменты работы. Согласно условиям игры первый год был ознакомительным. Студенты могли задавать вопросы экспертам, уточнять лучшие тактические ходы. А во втором производственном цикле все этапы ребята прошли самостоятельно: занялись логистикой, продумали продажи с учетом цен и качества зерна, спланировали бюджет, составили севооборот, приняли управленческие решения, примеряя на себя роли ТОП-менеджеров.



«Штабные учения» — собственная разработка компании, применяемая при подготовке к производственным сезонам. Ежегодно более 100 представителей всех территориальных подразделений «АгроТерры» собираются вместе, чтобы обменяться опытом и составить план работы на будущие периоды. Эффективность метода отметили эксперты премии HR-бренд. В 2016 году за «Штабные учения» «АгроТерра» получила награду в номинации «Регион».



Начальник управления привлечения и оценки персонала компании Олег Лагутов отмечает, что «АгроТерра» уделяет пристальное внимание развитию молодежи и сотрудничает с 42 профильными учебными заведениями, чтобы дать перспективным студентам возможность совместить теоретические знания с практикой. «Мы стремимся повысить привлекательность отрасли среди молодого поколения. По результатам игры мы пригласили студентов с высоким потенциалом присоединиться к нашей команде. В «АгроТерре» уверены, что благодаря перспективным молодым специалистам мы сможем превратить сельское хозяйство из интуитивной деятельности в высокоточное агропроизводство», — отзывается о программе «Шаг вперед» компании «АгроТерра» Олег Лагутов.



«АгроТерра» с 2012 года реализует программу «Шаг вперед». Ежегодно на стажировку в компанию приходят до 100 студентов в семи регионах Центральной России, треть из них затем получает предложение о трудоустройстве в «АгроТерре». За несколько лет студенты дорастают до уровня ключевых сотрудников и руководителей подразделений. В 2016 году в Курской ГСХА впервые с помощью бизнес-игры отобрали студентов, которые присоединились к команде профессионалов «АгроТерры».

