Новость партнера: На пике развития инновационных аграрных технологий Alltech запускает второй поток стартап-акселератора

В продолжение успешного первого года работы, Alltech отберет второй поток проектов со всего мира для участия в бизнес-акселераторе Пирса Лайонса (The Pearse Lyons Accelerator ) — уникальном международном акселераторе, который поддерживается ирландским предпринимателем доктором Пирсом Лайонсом. Трехмесячная программа будет проходить в ведущем ирландском стартап хабе — Dogpatch Labs и завершится ключевым событием — конференцией «ONE: The Alltech Ideas» , где стартапам выпадет уникальная возможность представить свои проекты для 4000-ой аудитории и нескольких авторитетных мировых экспертов.



Стартапы прошлогоднего акселератора привлекли новые запросы от потенциальных клиентов из 28 стран на общую сумму 50 миллионов долларов. За последний месяц 7 из 10 стартапов были отобраны компанией CB Insights* для «Agtech: 100+ технологичных компаний, изменивших фермерство», что наглядно демонстрирует качество привлеченных стартапов. По мнению Гари Викхэм, президента компании MagGrow (производство магнитных систем орошения), одного из участников акселератора в 2017 году, бизнес-инкубатор «на голову выше всех других AgTech акселераторов». С момента завершения прошлогоднего акселератора, проект Hargol FoodTech (производство протеиновой муки из кузнечиков) выиграл Премию для изобретателей — WeWork’s, шесть международных инновационных конкурсов и привлек 2,5 миллиона долларов финансирования.



Активность в сфере AgTech продолжает расти: согласно инвестиционному отчету по аграрным технологиям, подготовленным AgFunder , только за первую половину 2017 года стартапы самостоятельно привлекли более 4,4 миллиардов долларов, не в последнюю очередь благодаря постоянно растущему населению земли. Согласно последним прогнозам Демографического отдела Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к концу века население земли увеличиться с 7,6 до 11 миллиардов людей. Вопрос, откуда взять еду и как ее производить, становится все более и более насущным.



«Alltech уходит корнями в производственные инновации, и как мировой лидер индустрии, мы находимся в выгодном положении, открывая двери для нового поколения «подрывных инноваций» отрасли», — говорит доктор Лайонс. — Крайне важно поддерживать следующее поколение AgTech предпринимателей, которые станут пионерами устойчивого развития будущего».



За первый год бизнес-акселератор Пирса Лайонса получил 183 заявки из 38 стран со всех 6 континентов. Из них были отобраны участники из восьми стран: каждый проект в среднем привлек по 3,5 миллиона долларов, что в совокупности составило 35 миллионов долларов.



У стартапов был прямой доступ к основателям и менеджменту компании Alltech, а также возможность доступа к глобальной сети Alltech для развития своих проектов. Кульминацией программы стала конференция «ONE: The Alltech Ideas» , где стартапы презентовали свои проекты лидерам аграрного бизнеса, инвесторам и прессе. На одной сцене собрались стартапы и известные лидеры, такие как Питер Даймандис, основатель и председатель Фонда XPRIZE и сооснователь Университета сингулярности, а также Джордж Бланкеншип, бывший руководитель Tesla Motors, Apple Computer и GAP Inc.



Доступность рынка остается проблемой для отрасли. Данная программа ориентирована на ускорение доступа стартапов к мировому рынку. Она предоставляет значительную поддержку в решении задач масштабирования деятельности для оказания услуг крупным корпоративным клиентам.



«В прошлом году мы увидели потрясающий результат у участвующих стартапов», — говорит Патрик Волш, управляющий директор стартап хаба Dogpatch Labs. — Мы с предвкушением ждем встречи с новым потоком участников со всего мира. Данная программа сфокусирована на создание уникальной среды, позволяющей ускорить продажи и привлечь инвестиции, дает возможность участникам найти наставника, а основателям программы предоставляет доступ к различным ресурсам за счет подключения к экосистеме стартапов».



Срок подачи заявок на участие в бизнес-акселераторе Пирса Лайонса — 22 декабря 2017 года.

