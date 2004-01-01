Партнерский материал: Инновационные шины Alliance 128 High Speed Flotation (высокоскоростные флотационные): преимущества во всем

Alliance 128 High Speed Flotation — это шина новой разработки для сельскохозяйственных прицепов, разбрасывателей удобрений и пресс-подборщиков. Инновационный рисунок протектора сочетает грунтозацепы в плечевой зоне шин для увеличения тяги, центральные грунтозацепы для плавной езды и малого сопротивления качению, а также округленную плечевую зону для эффективной защиты почвы.



Чтобы удовлетворить растущие требования для современных сельскохозяйственных машин и процессов, инженеры-разработчики ATG сотрудничали с CLAAS в Бад-Заульгау. В частности, они обращали внимание на требования, предъявляемые к эффективности, производительности, защите почвы и сроку службы шин. В то же время инженеры ATG проделали большую работу, чтобы полностью удовлетворить эти требования с наименьшей стоимостью владения для конечного пользователя.



На дороге и бездорожье: 128 HS на высоте Высокоскоростные флотационные шины 128 High Speed Flotation предлагаются с типоразмером 800/35−22.5 LI 162B и одинаково подходят для высокоскоростных сельскохозяйственных задач, а также использования на дороге и бездорожье. Центральные грунтозацепы обеспечивают комфорт и тихую, плавную езду, предлагая отличные самоочищающиеся характеристики.



Высокая несущая способность и низкое давление воздуха в шинах 128 HS гарантирует перевозку тяжелых грузов с высокой степенью защиты почвы на крупногабаритных грузовых автомобилях и прицепах.



Благодаря 128 HS Flotation на таком оборудовании как разбрасыватели удобрений, водители также высоко оценят комфортную, бесшумную и плавную езду. Кроме того, грунтозацепы в плечевой зоне шин обеспечивают лучшее сцепление, меньшее проскальзывание и, таким образом, большее тяговое усилие, в то время как центральные грунтозацепы гарантируют малое сопротивление качению на дороге и бездорожье, позволяя экономить топлива и снизить операционные расходы.



Новый рисунок протектора, новые смеси, более длительный срок службы Отталкиваясь от существующих моделей с закрытыми грунтозацепами и центральными грунтозацепами, инженеры-разработчики ATG также обеспечили отличную устойчивость шины во время скоростных автоперевозок со скоростью до 65 км/ч. Специальные составы смесей и нейлоновые ткани одновременно обеспечивают прочную конструкцию, высокую грузоподъемность и низкий износ. Инновационная высокоскоростная флотационная шина 128 High Speed Flotation доступна для OEM и независимого послепродажного обслуживания.

