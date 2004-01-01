Новость партнера: Новые модели техники AGCO-RM на выставке «ЮГАГРО 2017»

Техника AGCO-RM, совместного предприятия международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы промышленной группы «Базовый Элемент», была продемонстрирована на крупнейшей российской сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2017» официальными дилерами — компаниями «Бизон» и «НоваТех».



В рамках выставки российские аграрии смогли познакомиться с новыми моделями техники AGCO-RM, представленными официальными дилерами «Бизон» и «НоваТех»: мощным многоцелевым трактором Fendt 1000 Vario, последним поколением тракторов Massey Ferguson серий 7600 и 8600 и универсальным среднемощным трактором Massey Ferguson MF 6713, производство которого осуществляется на заводе AGCO-RM в Голицыно.



На стендах дилеров AGCO-RM посетители смогли получить консультацию по подбору техники под конкретные сельскохозяйственные задачи и записаться на тест-драйв интересующих их машин. Специалисты компаний также рассказали клиентам о финансовых условиях и программах послепродажного обслуживания, которые помогают фермерам эффективно управлять расходами, достигать существенной экономии и увеличивать время безотказной работы техники.



Татьяна Фадеева, директор по продажам AGCO-RM:



- Использование современной и мощной техники — одна из важных составляющих успеха на пути к сбору хорошего урожая, поэтому, заботясь о будущем урожае, аграрии инвестируют в обновление парка. Мы в AGCO-RM работаем только с передовыми технологиями и предлагаем машины, отвечающие любым запросам клиентов. Сегодня на рынке наибольший интерес вызывает энергоэффективная техника, а это как раз то, что отличает наши тракторы. Так, например, наша флагманская модель Fendt 1000 Vario в сравнительных испытаниях показала экономию топлива на 44% и на 12% большую производительность по сравнению с конкурентами при работе в тех же условиях. Это впечатляет не только владельцев бизнеса, но и механизаторов.



Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон»:



- Изюминкой нашей экспозиции на выставке стал новый трактор Fendt 1000 Vario мощностью выше 500 л. с. Он оснащен уникальной бесступенчатой трансмиссией, совершенной гидравликой и комфортабельной кабиной. Среди достоинств новой модели — большие колеса, интеллектуальная система балластировки и независимый полный привод. Эта новинка отвечает всем потребностям аграриев. Справедливо говорят, что лучший способ понять фермера — это самому быть фермером и работать на земле. У сотрудников нашей компании уже более 10 лет есть свои собственные хозяйства. Поэтому мы точно знаем, о чем говорим, и исходим из собственного опыта, общаясь с клиентами. Для нас основной задачей на «ЮГАГРО» была помощь фермерам в подборе техники, которая подходила бы им лучше всего и приносила прибыль на протяжении долгих лет.



Павел Алтухов, генеральный директор компании «НоваТех»:



- Наша главная задача — предоставить хороший продукт и сервис, чтобы клиент мог зарабатывать и достигать высоких результатов. «ЮГАГРО» — это, пожалуй, самая важная выставка в России, где собираются не только аграрии Кубани, но и производители со всей страны. Поэтому для нас так важно представить лучшие образцы техники, а в качестве машин AGCO-RM мы не сомневаемся.

