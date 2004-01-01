Эта опция позволяет оптимизировать процессы опрыскивания и работы с жидкими удобрениями. Также в числе новинок были представлены мультифункциональная перегрузочная машина МЗР-300, усовершенствованная зерноупаковочная машина МЗУ с системой внесения консерванта, двухсекционный бункер-перегрузчик 16. С2 и автоперегрузчик для вагонов МВА-250 В.



ООО «Лилиани» — ежегодный участник краснодарской выставки. В этом году экспозиция ростовского производителя состояла из 5 машин, главной премьерой среди которых стала опция «Растворный узел» для бункеров-перегрузчиков.



Это решение позволяет использовать перегрузчик для забора жидкости из разных водоемов и ее транспортировки, а также для смешивания жидкостей и приготовления раствора для химической защиты растений, а также для перевозки и перекачки жидких удобрений (КАС). Общий объем емкостей узла составляет 20 000 литров.



Оборудование позволяет быстро заправлять прицепные и самоходные опрыскиватели и, тем самым, экономит время и повышает производительность их работы. Время экономится на процессах смешивания и закачки раствора.



Применение такой техники повышает контроль за расходованием препаратов.



Опция «Растворный узел» для бункеров-перегрузчиков стала премьерой выставки Юг-Агро 2017. Ранее такая техника нигде не демонстрировалась.







Еще одна новинка, которая была представлена на стенде, — многофункциональная машина МЗР-300. Премьерный показ ее состоялся в ноябре на выставке Agritechnica 2017, где новая разработка «Лилиани» вызвала огромный интерес со стороны профессионалов агросферы из разных стран. Агрегат создан на базе стандартного зерноразгрузчика «Лилиани», но теперь это мультифункциональный механизм, производительность выгрузки которого повысилась почти в 2 раза — до 300 т в час. Добавилась возможность работать с зерном прямо с бурта. МЗР-300 позволяет не только выгружать зерно при распаковке из рукавов, но и закладывать урожай в пластиковые «хранилища». Еще одна новая опция — съемный приемный бункер для автотранспорта с задней выгрузкой, зерно выгружается по всей ширине кузова и со скоростью 300 т в час «закачивается» в упаковочную машину. Эта же функция может быть использована для загрузки посевных комплексов как семенами, так и удобрениями. Еще эту новинку можно использовать для протравливания семян или консервирования зерна.







Также на стенде была представлена зерноупаковочная машина МЗУ с функцией внесения консерванта. Эта разработка позволяет равномерно распределять консервирующие препараты по зерновой массе при закладке на хранение в пластиковые рукава. В обновленной версии машины был расширен приемный бункер для зерна, для удобства использования, а так же оптимизированы некоторые нетехнологичные элементы.







Следующим экспонатом был габаритный двухсекционный бункер-перегрузчик БП 16. С2 с системой самозагрузки, оснащенной опцией протравливания зерна. Эта машина была удостоена серебряной медали конкурса инновационной техники AGROSALON в 2016 году. Двухсекционность — новая конструкторская находка для бункеров «Лилиани». Она позволяет принимать в один агрегат семена и удобрения и поочередно загружать их в посевной комплекс, что ускоряет загрузку посевной техники в 6−8 раз — с традиционных 40−50 минут до 8−10 минут.



Функция протравливания, встраиваемая в самозагрузочную систему, дает возможность работать с более дешевыми инокулянтами, имеющими небольшой срок действия. Кроме того, все можно сделать непосредственно в поле, протравив ровно столько зерна, сколько требуется для высева. Это экономит время и средства на приобретение протравочной машины и оплату труда работников.







Еще одной частью экспозиции был автомобильный перегрузчик МВА-250 В.



Эта машина создана специально для загрузки вагонов с любого ЖД тупика. Подвоз зерна и других сыпучих грузов возможен любым самосвальным транспортом с боковой и задней выгрузкой. По сути это мобильная завальная яма, работающая от ВОМ трактора или электропривода.



Модель оборудована удлиненным выгрузным шнеком (высота выгрузки — 5,614 м) и обеспечивает производительность до 250 т/час. Возможна установка удлиненного шнека по индивидуальному заказу.



Машина во время загрузки может легко перемещается вдоль вагонов — нет необходимости двигать жд-состав.



Также компания «Лилиани» приняла участие в III ежегодной конференции «Растениеводство: от традиционных подходов к бизнес-мышлению», где генеральный директор компании Армен Налбандян выступил с докладом. Подробнее о конференции и представленных докладах .



Организатором выставки «ЮГАГРО» традиционно явилась компания ITE. В этом году мероприятие собрало на своей площадке 679 компаний из 38 регионов России и 35 стран мира.

