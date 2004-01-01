Специализированная выставка AgroFarm откроет свои двери профессионалам — животноводам только в первой декаде февраля 2018 года, но независимое жюри уже огласило долгожданные результаты конкурса.

В номинации «Лучший продукт» первым выбрана новинка KUHN — ленточный валкообразователь MergeMaxx 950.



Отличительной особенностью этой машины является способность деликатно подбирать различные типы трав, сохраняя их высокую питательную ценность. Два независимо работающих подборщика обеспечивают рабочую ширину 7,50 м при формировании бокового валка и 9,50 м при центральной укладке.



Больше возможностей

От обычных трав до люцерны на сено или сенаж, получения рапсовой соломы или заготовке злаковых — все это обеспечивается возможностью подбирать различные типы культур при различных конфигурациях машины.



Непревзойденная производительность

Ленточный валкообразователь MERGE MAXX 950 — идеальная машина для хозяйств, которые убирают большие площади и нуждаются в эффективных и хорошо организованных уборочных цепочках. Благодаря изменяемой ширине захвата до 9,50 м этот валкообразователь может собирать до 20 или даже 30 м кормовой массы. Кроме того, формирование равномерных однородных валков позволяет достичь увеличения скорости кормоуборочного комбайна до 3 км/ч.



Сохранение высокой кормовой ценности без посторонних примесей

Как же работает ленточный валкообразователь? Корма не сгребаются по поверхности, а подбираются непосредственно с места среза. Преимущества: уменьшение потерь из-за обсыпания листьев и значительное сокращение засоренности, почвой и камнями. После перемещения массы по конвейеру, сформированный валок может быть снова подобран для получения большего финального валка. Это эффективный способ оптимизации работы крупной кормоуборочной техники. Короче валок = более эффективная эксплуатация крупных кормоуборочных комбайнов.

