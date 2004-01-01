Партнерский материал: Бизнес-тур в ЗАО «Совхоз имени Ленина»

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — одно из наиболее известных сельского хозяйственных предприятий России, расположенное в непосредственной близости к столице в Ленинском районе Московской области (4 км от МКАД). В 2018 году «Совхоз» празднует свой столетний юбилей. Агропредприятие ведет деятельность в 3 направлениях: растениеводство, животноводство и агротуризм, а также широко известно, как крупнейший в стране производитель садовой земляники.



Вниманию гостей бизнес-тура будет представлена Молочная ферма Совхоза, являющаяся образцово-показательным роботизированным хозяйством по голландскому образцу с использованием оборудования компании Lely. Проект на 8 доильных роботов запущен весной 2017 года.



Внедренное на производстве оборудование продемонстрирует суперсовременные возможности, позволяющие минимизировать человеческий фактор, оптимизировать рабочие процессы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, благодаря таким технологиям как:



- это полная автоматизация процесса получения молока, а также контроль за здоровьем животных, выявление болезней на ранних стадиях, своевременное осеменение, гарантия высочайшего качества молока благодаря тестированию многочисленными датчиками.для комфортного содержания животных в условиях добровольного кормления, разработанная специалистами Lely;(система Lely L4C — Light for Cows);при помощи робота-пододвигателя Lely Juno.(Lely T4C InHerd), и многое другое.

Благодаря комплексному внедрению современных технологий, на ферме существенно выросли общие показатели эффективности. Средняя продуктивность одной коровы в Совхозе им. Ленина составляет 30−32 литров молока в день (при средних показателях среднесуточного удоя по России — 13 л/день, согласно данным Минсельхоза РФ). На ферме с поголовьем около 500 коров постоянно работает всего 1 сотрудник — скотник. Общее поголовье вместе с молодняком составляет 1050 голов местной чёрно-пёстрой породы. Благодаря системам мониторинга состояния здоровья животных, ремонт стада в совхозе идет за счет собственного молодняка и отсутствует необходимость тратить дополнительные средства на закупку скота.



В программе экскурсии:

- Общая информация о ферме;- Кормление на ферме;- Доение коров;- Управление стадом;- Программное обеспечение и мобильные решения;

Ведущий экскурсии: Козлов Данила Дмитриевич, заместитель директора по животноводству ЗАО «Совхоз имени Ленина».





Как добраться

Трансфер от павильона № 75 ВДНХ отходит в 10:00 (вместимость 40 человек).



Дата проведения Бизнес-тура: 8 февраля 2018 г.



Время проведения: 10.00 — 16.00 (включая время поездки).



Место проведения: Московская обл., Ленинский р-н, деревня Слобода. Ферма «Совхоза им. Ленина»



Сайт выставки Агрофарм — http://www.agrofarm.org/



Сайт ЗАО «Совхоз имени Ленина» — http://sovhozlenina.ru/



Сайт компании Lely — www.lely.com/ru/



Внимание! Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Для регистрации и за дополнительной информацией обращайтесь: Любовь Анатольевна Качалова,

+7 495 981 92 51, lkachalova@vdnh.ru.

