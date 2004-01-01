Партнерский материал: Бизнес-тур в ЗАО «Совхоз имени Ленина»

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — одно из наиболее известных сельского хозяйственных предприятий России, расположенное в непосредственной близости к столице в Ленинском районе Московской области (4 км от МКАД). В 2018 году «Совхоз» празднует свой столетний юбилей. Агропредприятие ведет деятельность в 3 направлениях: растениеводство, животноводство и агротуризм, а также широко известно, как крупнейший в стране производитель садовой земляники.
Вниманию гостей бизнес-тура будет представлена Молочная ферма Совхоза, являющаяся образцово-показательным роботизированным хозяйством по голландскому образцу с использованием оборудования компании Lely. Проект на 8 доильных роботов запущен весной 2017 года.
Внедренное на производстве оборудование продемонстрирует суперсовременные возможности, позволяющие минимизировать человеческий фактор, оптимизировать рабочие процессы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, благодаря таким технологиям как:
Благодаря комплексному внедрению современных технологий, на ферме существенно выросли общие показатели эффективности. Средняя продуктивность одной коровы в Совхозе им. Ленина составляет 30−32 литров молока в день (при средних показателях среднесуточного удоя по России — 13 л/день, согласно данным Минсельхоза РФ). На ферме с поголовьем около 500 коров постоянно работает всего 1 сотрудник — скотник. Общее поголовье вместе с молодняком составляет 1050 голов местной чёрно-пёстрой породы. Благодаря системам мониторинга состояния здоровья животных, ремонт стада в совхозе идет за счет собственного молодняка и отсутствует необходимость тратить дополнительные средства на закупку скота.
Ведущий экскурсии: Козлов Данила Дмитриевич, заместитель директора по животноводству ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Трансфер от павильона № 75 ВДНХ отходит в 10:00 (вместимость 40 человек).
Дата проведения Бизнес-тура: 8 февраля 2018 г.
Время проведения: 10.00 — 16.00 (включая время поездки).
Место проведения: Московская обл., Ленинский р-н, деревня Слобода. Ферма «Совхоза им. Ленина»
Сайт выставки Агрофарм — http://www.agrofarm.org/
Сайт ЗАО «Совхоз имени Ленина» — http://sovhozlenina.ru/
Сайт компании Lely — www.lely.com/ru/
Внимание! Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Для регистрации и за дополнительной информацией обращайтесь: Любовь Анатольевна Качалова,
+7 495 981 92 51, lkachalova@vdnh.ru.