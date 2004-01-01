 Партнерский материал: Бизнес-тур в ЗАО «Совхоз имени Ленина» — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
57.72
eur
68.524
moex
2095.21
brent
64.97
пшеница
424.4
сахар
14.6

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Бизнес-тур в ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Декабрь 2017
Приглашаем специалистов отрасли животноводства и представителей средств массовой информации стать участниками бизнес-тура на ЗАО «Совхоз имени Ленина», организованного в рамках международной выставки «Агрофарм — 2018» при участии компании Lely Rus
Фото: Агрофарм

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — одно из наиболее известных сельского хозяйственных предприятий России, расположенное в непосредственной близости к столице в Ленинском районе Московской области (4 км от МКАД). В 2018 году «Совхоз» празднует свой столетний юбилей. Агропредприятие ведет деятельность в 3 направлениях: растениеводство, животноводство и агротуризм, а также широко известно, как крупнейший в стране производитель садовой земляники.

Вниманию гостей бизнес-тура будет представлена Молочная ферма Совхоза, являющаяся образцово-показательным роботизированным хозяйством по голландскому образцу с использованием оборудования компании Lely. Проект на 8 доильных роботов запущен весной 2017 года.

Внедренное на производстве оборудование продемонстрирует суперсовременные возможности, позволяющие минимизировать человеческий фактор, оптимизировать рабочие процессы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, благодаря таким технологиям как:

- Добровольное доение при помощи роботов Lely Astronaut - это полная автоматизация процесса получения молока, а также контроль за здоровьем животных, выявление болезней на ранних стадиях, своевременное осеменение, гарантия высочайшего качества молока благодаря тестированию многочисленными датчиками.
- Продуманная эргономика пространства коровника для комфортного содержания животных в условиях добровольного кормления, разработанная специалистами Lely;
- Датчики освещённости, позволяющие существенно экономить затраты электроэнергии и задавать нужную длину светового дня для увеличения надоев (система Lely L4C — Light for Cows);
- Круглосуточный доступ к корму при помощи робота-пододвигателя Lely Juno.
- Управление всеми процессами в приложении для мобильных устройств (Lely T4C InHerd), и многое другое.

Благодаря комплексному внедрению современных технологий, на ферме существенно выросли общие показатели эффективности. Средняя продуктивность одной коровы в Совхозе им. Ленина составляет 30−32 литров молока в день (при средних показателях среднесуточного удоя по России — 13 л/день, согласно данным Минсельхоза РФ). На ферме с поголовьем около 500 коров постоянно работает всего 1 сотрудник — скотник. Общее поголовье вместе с молодняком составляет 1050 голов местной чёрно-пёстрой породы. Благодаря системам мониторинга состояния здоровья животных, ремонт стада в совхозе идет за счет собственного молодняка и отсутствует необходимость тратить дополнительные средства на закупку скота.

В программе экскурсии:

- Общая информация о ферме;
- Кормление на ферме;
- Доение коров;
- Управление стадом;
- Программное обеспечение и мобильные решения;

Ведущий экскурсии: Козлов Данила Дмитриевич, заместитель директора по животноводству ЗАО «Совхоз имени Ленина».


Как добраться

Трансфер от павильона № 75 ВДНХ отходит в 10:00 (вместимость 40 человек).

Дата проведения Бизнес-тура: 8 февраля 2018 г.

Время проведения: 10.00 — 16.00 (включая время поездки).

Место проведения: Московская обл., Ленинский р-н, деревня Слобода. Ферма «Совхоза им. Ленина»

Сайт выставки Агрофарм — http://www.agrofarm.org/

Сайт ЗАО «Совхоз имени Ленина» — http://sovhozlenina.ru/

Сайт компании Lely — www.lely.com/ru/

Внимание! Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Для регистрации и за дополнительной информацией обращайтесь: Любовь Анатольевна Качалова,
+7 495 981 92 51, lkachalova@vdnh.ru.

Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией