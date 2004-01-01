Партнерский материал: Бесплатная брошюра «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод»

Перейдите на сайт DuPont по ссылке http://agriculture.dupont.ru/Nematodes и получите бесплатно брошюру «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод».
Содержание издания:
- Симптомы повреждений, вызванные нематодами, и идентификация нематод — первые важные шаги в контроле нематод.
- Изображения и описания часто встречающихся нематод-вредителей.
- Какие шаги необходимо предпринять, для контроля нематод?
- Как решать проблемы, вызванные нематодами?
- Как предотвратить появление нематод в хозяйстве?
- Особенности различных мер контроля нематод?
- Какой ущерб сельскохозяйственным культурам могут причинить нематоды и какие факторы играют определяющую роль?
Контроль нематод — ключ для успешного и устойчивого сельскохозяйственного производства!