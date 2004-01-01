 Партнерский материал: Бесплатная брошюра «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Бесплатная брошюра «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод»
Декабрь 2017
Компания DuPont разработала исчерпывающее руководство по вопросам контроля вредоносных нематод на различных культурах
Фото: Dupont

Перейдите на сайт DuPont по ссылке http://agriculture.dupont.ru/Nematodes и получите бесплатно брошюру «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод».

Содержание издания:

- Симптомы повреждений, вызванные нематодами, и идентификация нематод — первые важные шаги в контроле нематод.

- Изображения и описания часто встречающихся нематод-вредителей.

- Какие шаги необходимо предпринять, для контроля нематод?

- Как решать проблемы, вызванные нематодами?

- Как предотвратить появление нематод в хозяйстве?

- Особенности различных мер контроля нематод?

- Какой ущерб сельскохозяйственным культурам могут причинить нематоды и какие факторы играют определяющую роль?

Контроль нематод — ключ для успешного и устойчивого сельскохозяйственного производства!


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