Партнерский материал: Бесплатная брошюра «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод»

Перейдите на сайт DuPont по ссылке http://agriculture.dupont.ru/Nematodes и получите бесплатно брошюру «Защита сельскохозяйственных культур от паразитических нематод».



Содержание издания:



- Симптомы повреждений, вызванные нематодами, и идентификация нематод — первые важные шаги в контроле нематод.



- Изображения и описания часто встречающихся нематод-вредителей.



- Какие шаги необходимо предпринять, для контроля нематод?



- Как решать проблемы, вызванные нематодами?



- Как предотвратить появление нематод в хозяйстве?



- Особенности различных мер контроля нематод?



- Какой ущерб сельскохозяйственным культурам могут причинить нематоды и какие факторы играют определяющую роль?



Контроль нематод — ключ для успешного и устойчивого сельскохозяйственного производства!





