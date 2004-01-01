Партнерский материал: «АгроЭкспоВосток»

Mеждународная специализированная выставка оборудования и технологий для агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке.



ООО «ДЛГ Рус» и IFWexpo Heidelberg GmbH привнесут свой богатый международный опыт и ноу-хау в организацию отраслевой выставочной платформы «АгроЭкспоВосток» на Дальнем Востоке. Всё больше производителей с мировым имeнем становятся участниками выставки.



Mеждународная специализированная выставка техники, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке — «АгроЭкспоВосток» пройдет с 15 по 17 марта 2018 года на территории «ПримРинга» в городе Артем в 20 км от Владивостока.



«АгроЭкспоВосток» — это новая отраслевая платформа, объединяющая профессионалов аграрного сектора Дальнего Востока, инвесторов, мировых производителей и поставщиков техники, оборудования и технологий для АПК, а также представителей власти и отраслевых организаций.



Организаторами выставки выступают ООО «ДЛГ Рус» и IFWexpo Heidelberg GmbH — дочерние общества DLG — организатора крупнейших международных отраслевых выставок Agritechnica и EuroTier в г. Ганновер, Германия.



Штефан Крессе, генеральный директор IFWexpo Heidelberg: «Наличие качественных земель сельскохозяйственного назначения, низкая степень самообеспеченности региона по молоку, мясу, овощам, фруктам и близость таких крупных рынков для сбыта продукции как Китай и Япония, а также меры государственной поддержки, являются отличными предпосылками для развития сельского хозяйства в регионе. Это в свою очередь открывает новые перспективы для поставщиков техники, оборудования и средств производства для АПК и влечёт за собой потребность в создании отраслевой платформы в этой сфере».



Выставка вызвала интерес у многих производителей и поставщиков техники, оборудования, средств производства для сельского хозяйства и животноводства. Такие компании как Амазоне, Гримме, Дюпон, Calf-Tel, Bohnenkamp, Schumacher, Stoll, HAWE и другие подтвердили участие в «АгроЭкспоВосток».



В рамках выставки запланирован ряд деловых мероприятий на самые актуальные для региона темы, которая будет включать технологические семинары по ведению сельхозпроизводства.



Более подробную информацию о выставке Вы найдете на официальном сайте: www.agroexpovostok.ru или у организаторов, ООО «ДЛГ Рус» и IFWexpo Heidelberg GmbH.



Заинтересованные в участии компании могут прислать запрос по ссылке http://agroexpovostok.ru/for-exhibitors/online-registration/ , а посетители смогут получить бесплатный билет на выставку http://agroexpovostok.ru/registration-visitor/ .



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