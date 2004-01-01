Партнерский материал: Сколково: как стартапам попасть в крупный агрохолдинг

Инновационный центр «Сколково» в конце прошлого года открыл первый в России фонд инвестиций в агротехнологии с целевым размером 3 млрд рублей. Однако, как отмечают стартапы, чтобы получить средства для развития, нужен прототип после полевых испытаний. Получить данные сложно: покупать недоработку агропроизводитель не будет, а на сбор аналитики своими силами часто не хватает сил и средств. Как пройти путь от идеи до продукта, рассказали предприниматели из «РобоПРОБ», «Агроноут», «Агросигнал», «Скан», ExactFarming и SMART! Fertilizer.



«Сейчас мы ищем инвестиции, чтобы развивать наш проект по использованию больших данных и машинного обучения для расчета потребности в удобрениях. Нужно делать мобильное приложение, совмещать производственные и финансовые данные для построения моделей. У нас уже есть клиенты за пределами России. Но как бы ни был успешен проект, в новой стране настраивать систему нужно с самого начала. Потому что везде разные почвенно-климатические условия, история отрасли и экономика, — рассказывает об опыте работы в агростартапе Арик Капаровский, представитель компании SMART! Fertilizer. — Не так много компаний в России, у которых есть экспериментальные поля и исследовательские центры, чтобы начать пилотное сотрудничество. За год работы «АгроТерра» помогла нам собрать реальные производственные данные для российской модели. Уже на этапе эксперимента урожайность сои удалось увеличить на 15%, и маржинальность возросла на 5% в абсолютном выражении».



Как отмечают эксперты, центр работы со стартапами будет развиваться и дальше. «АгроТерра» видит потенциал не только для собственного совершенствования технологии, но и для развития рынка в целом. Всего с 2015 года Исследовательский центр «АгроТерры» протестировал 262 элемента технологий и 95 сортов культур.



«На основании результатов экспериментов мы обновили технологические инструкции для работы с культурами на своих полях. Данные интересны и нашим соседям-фермерам. Мы проводим для них информационные мероприятия, где презентуем лучшие практики. Нам выгодно, чтобы фермеры улучшали производство, и их продукция была заказанного качества. Культуры с их полей поступают на наши элеваторы, где мы формируем партии для крупных переработчиков и экспортеров», — отмечает директор по инновациям группы компаний «АгроТерра» Станислав Шишов.



В среднем на акселерацию стартапа в растениеводстве нужен минимум один год — это полный производственный цикл с последующими аналитическими выводами. Нужно настраиваться на то, что это время новация будет работать в тестовом режиме переходной фазы. Вместе с тем такое движение — обязательное условие развития АПК. Эксперты PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что в России минимальный экономический эффект от внедрения технологий в сельском хозяйстве может достичь к 2025 году 469 млрд рублей.



*На основе ежегодных обзоров PricewaterhouseCoopers российского венчурного рынка.

