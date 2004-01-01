Партнерский материал: Компания KUHN с 1828 по 2018 год: 190 лет выдающихся достижений*

Бренд KUHN, основанный в 1828 году в Эльзасе, в самом сердце Европы, постепенно зарекомендовал себя как эталон сельскохозяйственной техники, активно и стабильно способствуя модернизации сельхозпроизводителей на всех континентах благодаря постоянно обновляемому инновационному потенциалу.



Группа KUHN разработала множество выдающихся инноваций во всех сферах своей деятельности, представляя на рынке эксклюзивные, всегда новаторские решения, которые позволяют значительно увеличить окупаемость инвестиций в оборудование для сбора кормов, животноводства, подготовки почв, защиты сельскохозяйственных культур и ухода за ландшафтом. На сегодняшний день группа KUHN зарегистрировала уже более 2000 международных патентов.



Этот богатый опыт позволяет компании всегда быть готовой к решению многих задач в будущем. Сельскохозяйственный мир и ожидания производителей быстро меняются: увеличение размеров сельскохозяйственных предприятий, глобализация рынков, растущие потребности потребителей, а также технологические изменения (распространение цифровых технологий и средств связи, интеллектуальное управление данными и т. д. ).



«Сегодня, как никогда, мы верим в будущее сельского хозяйства и нашей промышленности. Наш 190-летний опыт и приверженность наших сотрудников в сочетании с эффективностью наших дистрибьюторских сетей, которые обеспечивают связь с пользователями нашей продукции, позволяют нам смотреть в будущее с воодушевлением и уверенностью», — говорит Тьерри Крир, генеральный директор группы. «Мы, естественно, гордимся таким долголетием, но прежде всего хотим поблагодарить за лояльность наших клиентов и партнеров по всему миру, без которых ничего не было бы возможно».



На сегодняшний день группа KUHN представлена примерно в 100 странах и насчитывает более 5000 сотрудников на 11 производственных объектах и в 11 дистрибьюторских центрах по всему миру. Увеличение оборота в 2017 году составило 13,2%, достигнув почти 1 миллиарда евро.



*190 Years of Excellence

