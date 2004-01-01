Партнерский материал: По данным Глобального исследования кормов второй год подряд мировое производство кормов превышает 1 млрд тонн

Это на 2,57% больше данных прошлого года. Рост кормовой промышленности, которая приносит $430 млрд, за последние пять лет составил 13%. В среднем, это 2,49% в год. Значительный рост обусловлен более высоким потреблением мяса, молока и яиц.



Седьмое глобальное исследование рынка кормов является самым обширным исследованием, которое когда-либо проводилось, и включает данные из 144 стран мира и более 30,000 комбикормовых заводов.



Результаты показывают, что лидирующие страны — США и Китай производят третью часть мирового объема кормов для животных и что преобладающий рост пришел из отраслей свиноводства, молочного скотоводства и производства кормов для бройлеров, а также из Европейского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.



«Седьмое Глобальное исследование кормов Alltech продолжает служить ценным отчетом по кормовой индустрии в целом», — говорит Эйдан Коннолли, главный специалист по инновационным разработкам и вице-президент по работе с корпоративными клиентами Alltech. «Данное исследование не только раскрывает особенности кормовой индустрии, но и демонстрирует происходящие изменения в сельском хозяйстве, а также экономический потенциал стран, включенных в исследование».



Сведения собирались в последнем квартале 2017 году в сотрудничестве с местными ассоциациями производителей кормов и при участии команды по продажам Alltech. Глобальное исследование кормов — информационный ресурс для деятелей политики, руководителей и участников рынка.



В 2017 году в топ-7 стран по объему производства кормов вошли Китай, США, Бразилия, Россия, Мексика, Индия и Испания. На долю этих стран приходится примерно 54% всех комбикормовых заводов мира и 53% общего объема производства.



Результаты Глобального исследования кормов Alltech

Северная Америка: США занимает второе место по производству кормов после Китая. Северная Америка производит треть кормов для мясного скотоводства. США и Канада являются лидерами по производству кормов для лошадей. Цены на корм в Северной Америке ниже, чем в других регионах.



Латинская Америка: Бразилия остается лидером в производстве кормов в регионе и занимает третье место в мире. Бразилия, Мексика и Аргентина дают почти 75% общего производства кормов в Латинской Америке. Мексика — лидер по производству кормов для мясного скотоводства и несушек.



Европа: Рост производства кормов для свиноводства, бройлеров и аквакультуры в Европе составил 3%. Лидером в регионе стала Россия, чье производство в 2017 году составило 37,6 млн тонн, поднявшись в рейтинге стран с седьмого на четвертое место. В России также увеличилось производство кормов для свиней, в том числе для частного хозяйства, а для бройлеров — на 3%. В то же время, Украина, Румыния, Великобритания и Бельгия также демонстрировали более высокие показатели, что в целом укрепило рост производства кормов в Европейском регионе. Европа признана лидером по производству кормов для домашних животных.



Азия: Китай остается мировым лидером с производством кормов 186,86 млн тонн. По результатам исследования за 2017 год производство в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 3%, в первую очередь благодаря росту производства кормов для свиней и домашних животных. На 7% увеличился объем производства в Индии, в Тайланде — на 8%, во Вьетнаме — на 4%. Вьетнам занимает второе место в регионе по производству кормов для свиноводства и аквакультуры.



70% всей линейки корма для аквакультуры и 44% для несушек приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



Африка: Африка остается самой быстро растущей страной в мире по производству кормов для молочного скотоводства и бройлеров. Производство кормов для свиноводства, молочного скотоводства, несушек и бройлеров увеличилось, но в то же время сократилось для мясного скотоводства и аквакультуры. Более маленькие страны, такие как Ботсвана и Мозамбик, продемонстрировали рост производства корма для свиней, молочного скотоводства, несушек и бройлеров. Уменьшение показателя производства кормов для мясного скотоводства наблюдается в Замбии и Марокко. Несмотря на незначительный рост объемов производства в аквакультуре во многих африканских странах, в целом показатели региона незначительно снизились.



Важные результаты Глобального исследования кормов Alltech

— В птицеводстве производство корма для бройлеров увеличилось во всех регионах, самый большой рост наблюдается в Африке — 10%, в Европе — 7%. Устойчивый рост наблюдается в Румынии, России и Украине, что способствует объёму роста в Европе в целом. В Африке лидерами являются такие страны, как: Египет, Уганда и Мозамбик.



— В 2017 году мировыми лидерами по производству кормов для свиноводства стали Китай и Россия. Многие небольшие страны Африки, в частности Кения, Танзания, Мозамбик, Уганда и Намибия, также демонстрировали рост производства.



— По всей Европе, глобальному лидеру в производстве молока, наблюдался рост мирового производства кормов для молочного скотоводства. В среднем этот показатель составил примерно 2%. В молочном скотоводстве самый большой показатель, 10%, в Африке. Значительный рост демонстрировали Южная Африка, Марокко и Зимбабве согласно их заявленному отчету за 2017 год.



— Производство корма для мясного скотоводства в целом уменьшилось примерно на 1%, прежде всего в Латинской Америке, Африке и Европе. Подобный глобальный тренд объясняется все большим желанием потребителей перейти на «белое» мясо — курицу, свинину и рыбу.



— Небольшой глобальный рост произошел в производстве кормов для аквакультуры, в особенности в Европейском регионе. Китай заявил о снижении роста на 5% в этом году и в 2016, что может быть обусловлено государственным контролем в отношении кормления и продовольственной безопасности, регулированием антибиотиков. В Латинской Америке рост производства был замечен в Бразилии, Чили и Перу, на Ближнем Востоке — в Иране. Производство корма для карповых занимает лидирующее место, далее следуют корма для креветок и тиляпии. В линейке кормов, но с меньшим количеством производства, также корма для сома, семги и форели.



— Во всех регионах устойчивый рост наблюдался в секторе производства кормов для домашних животных. На 13% выросло производство в Азиатско- Тихоокеанском регионе, основными странами в данном направлении стали Китай, Тайланд и Тайвань. На 17% увеличилось производство кормов в Европе, благодаря устойчивому положению в аквакультуре в России, Чехии, Румынии и Венгрии, что составило свыше 580,000 тонн дополнительного корма для домашних животных. Лидерами производства, более 725,000 тонн, в Латинской Америке стали: Уругвай, Эквадор, Сальвадор, Чили и Аргентина.



«Глобальное исследование кормов Alltech 2018 предоставляет ценную информацию и показывает динамику изменения индустрии производства кормов и сельского хозяйства в целом», — заявляет Коннолли. «Мы продолжим проводить исследование, чтобы показать, какую важную роль играет кормовая промышленность животных в жизни населения, как с точки зрения экологически безопасного питания, так и его доступности.»



Глобальное исследование кормов содержит несколько интригующих фактов, которые смогут сыграть существенную роль при анализе экономики сельского хозяйства и даже всего мира.



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