В 2018 году «Grain Session» продолжает серию заседаний, одобренную участниками российского зернового рынка как хорошую традицию собираться в камерном конференц-зале Российского Зернового Союза. Заседание проводится в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется уникальная возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса России — от Калининграда до Владивостока.





Специальный гость:







Игорь Козубенко — Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ



В рамках заседания будут рассмотрены вопросы:



- Предварительные итоги сезона — успехи и провалы!



- Государственное регулирование рынка зерна 2017/18, что получилось, что нет, какие уроки извлечены государством и бизнесом?



- Информатизация АПК- что, зачем, как и когда планирует делать Минсельхоз?



- Состояние озимых, агроклиматический прогноз и ожидания урожая- рекордов не будет? Первые оценки, первые прогнозы!



- Экспорт зерновых культур — с каким результатом закончим сезон, эффективно ли государственное регулирование



- Текущая конъюнктура российского рынка зерна и масличных на исходе сезона и каким будет старт нового 2018/19 года



В дискуссии примут участие:



Игорь Козубенко - Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ



Аркадий Злочевский - президент Российского Зернового Союза



Владимир Петриченко - генеральный директор ООО «ПроЗерно»



Дмитрий Рылько - генеральный директор ООО «ИКАР»



Игорь Павенский - директор Департамента стратегического маркетинга



ЗАО «Русагротранс»



Ольга Береза - заведующая отделом агрометеорологических прогнозов, ФГБУ «Гидрометцентр России»





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