 Партнерский материал: Ростсельмаш. Гарантия высокого качества — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Ростсельмаш. Гарантия высокого качества
Март 2018
Предприятие группы компаний Ростсельмаш в очередной раз подтвердило статус надежного партнера и лучшего поставщика автокомпонентов
Фото: Ростсельмаш

Прессово-раскройный комплекс (входит в ГК Ростсельмаш) отмечен высшей наградой производителя автокомпонентов — международной компании Faurecia — в номинации «Лучший поставщик». Церемония награждения прошла в рамках 1-й Конвенции локальных поставщиков Faurecia в г. Тольятти Самарской области.

Вручая награду, представитель топ-менеджмента российского дивизиона Faurecia подчеркнул высокий уровень организации производственных и бизнес-процессов на предприятии ГК Ростсельмаш.

- Современные автопроизводители создают автомобиль сразу в нескольких странах, работая с одной и той же программой на глобальном уровне. Аналогичный подход они применяют и к своим поставщикам. Это значит, что в каждой точке мира поставщик автокомпонентов должен обеспечивать единый стандарт качества. Группа компаний Faurecia достигает этого в том числе за счет сотрудничества с самыми надежными партнерами, гарантирующим высокий стандарт качества продукции и полностью отвечающими требованиям заказчика, — сказал представитель руководства Faurecia.

- Для нас эта награда — не просто оценка результата четырехлетнего сотрудничества. Это показатель высокого уровня качества нашей продукции и стремления к постоянным улучшениям, — в свою очередь, подытожил представитель Ростсельмаш.

Представитель прессово-раскройного комплекса также отметил, что награда Faurecia — не единственная высшая оценка, которой предприятие удостаивается от своих клиентов. Буквально на днях ПРК подтвердил статус самого надежного поставщика у компании Bosch.

Группа Faurecia является крупнейшим в мире поставщиком каркасов и механизмов для автомобильных сидений, выхлопных систем и деталей интерьера. Прессово-раскройный комплекс Ростсельмаш производит для Faurecia детали холодной листовой штамповки.

Прессово-раскройный комплекс Ростсельмаш — крупнейшая производственная площадка в России, поставляющая детали холодной листовой штамповки и лазерной резки на конвейер машиностроительных предприятий. В числе клиентов ПРК — ведущие российские и международные предприятия автопрома, сельхозмашиностроения, производители бытовой техники.

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