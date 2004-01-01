Прессово-раскройный комплекс (входит в ГК Ростсельмаш) отмечен высшей наградой производителя автокомпонентов — международной компании Faurecia — в номинации «Лучший поставщик». Церемония награждения прошла в рамках 1-й Конвенции локальных поставщиков Faurecia в г. Тольятти Самарской области.



Вручая награду, представитель топ-менеджмента российского дивизиона Faurecia подчеркнул высокий уровень организации производственных и бизнес-процессов на предприятии ГК Ростсельмаш.



- Современные автопроизводители создают автомобиль сразу в нескольких странах, работая с одной и той же программой на глобальном уровне. Аналогичный подход они применяют и к своим поставщикам. Это значит, что в каждой точке мира поставщик автокомпонентов должен обеспечивать единый стандарт качества. Группа компаний Faurecia достигает этого в том числе за счет сотрудничества с самыми надежными партнерами, гарантирующим высокий стандарт качества продукции и полностью отвечающими требованиям заказчика, — сказал представитель руководства Faurecia.



- Для нас эта награда — не просто оценка результата четырехлетнего сотрудничества. Это показатель высокого уровня качества нашей продукции и стремления к постоянным улучшениям, — в свою очередь, подытожил представитель Ростсельмаш.



Представитель прессово-раскройного комплекса также отметил, что награда Faurecia — не единственная высшая оценка, которой предприятие удостаивается от своих клиентов. Буквально на днях ПРК подтвердил статус самого надежного поставщика у компании Bosch.



Группа Faurecia является крупнейшим в мире поставщиком каркасов и механизмов для автомобильных сидений, выхлопных систем и деталей интерьера. Прессово-раскройный комплекс Ростсельмаш производит для Faurecia детали холодной листовой штамповки.



Прессово-раскройный комплекс Ростсельмаш — крупнейшая производственная площадка в России, поставляющая детали холодной листовой штамповки и лазерной резки на конвейер машиностроительных предприятий. В числе клиентов ПРК — ведущие российские и международные предприятия автопрома, сельхозмашиностроения, производители бытовой техники.

