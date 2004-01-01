Проведенные ФГУБ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция» (МИС) испытания подтвердили, что машина соответствует заявленным «высоким параметрам характеристик по надежности и эффективности работы». Организация, имеющая более 60 лет опыта проведения экспертиз и исследований в области сельскохозяйственного машиностроения, документально заверила протоколом высокую производительность и техническую надежность комбайна. За время испытаний TUCANO 450 — 104 часа работы — не было выявлено ни одной неисправности и, соответственно, не было ни минуты вынужденного простоя.







Испытание комбайна TUCANO 450 с жаткой VARIO 770 шириной 7,7 м проводилось на уборке озимых зерновых культур в хозяйстве ЗАО им. Мичурина Новокубанского района Краснодарского края.



Урожайность ячменя составляла 69,9−80,2 ц/га (по нормативам не менее 40,0 ц/га), пшеницы — 50,4−72,8 ц/га (по нормативам не менее 40,0 ц/га). Производительность TUCANO 450 при данных показателях урожайности и средней рабочей скорости 7,5 км/ч достигла 5,6 га/час и 30,07 т/час за основное время работы в течение смены, а за час сменного времени — 3,77 га (20,36 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,9 кг/га (1,28 кг/т).



За весь период испытаний TUCANO 450 убрал 271 га, из которых озимого ячменя — 30 га и озимой пшеницы- 241 га, намолотив в сумме1585 т зерна.



При высокой производительности комбайн продемонстрировал и более низкие показатели потерь зерна. Так, во время уборки озимой пшеницы комбайном TUCANO 450 суммарные потери составили 1,45% при норме по техническим условиям не более 2%. В частности, из этих потерь зерна 1,14% пришлось на потери за молотилкой (при норме не более 1,5%), а 0,31% — за жаткой (при норме не более 0,5%).



Хорошим оказалось и качество зерна. Так, дробление зерна составило лишь 0,8% (при норме не более 2,0%), а содержание сорной примеси — всего 0,2% (при норме не более 2,0%).



«Мы на все 100% уверены в качестве и надежности нашей техники, выпускаемой на нашем краснодарском заводе. Участие в такого рода испытаниях на соответствие действующим в России техническим регламентам и нормативным документам это наша обязанность как российского производителя», — отметил заместитель генерального директора по сбыту КЛААС Восток Дирк Зеелиг.

