Испытания проводились при урожайности ячменя 69,9−80,2 ц/га (по нормативам не менее 40,0 ц/га), пшеницы — 50,4−72,8 ц/га (по нормативам не менее 40,0 ц/га).



За все время наработка зерноуборочного комбайна TUCANO 580 составила 106 часов основного времени, за которые были убраны зерновые культуры на площади 277 га, в том числе 245 га пшеницы и 20 га ячменя, и намолочено 1883 т зерна.



При средней рабочей скорости движения комбайна 7,6 км/ч производительность на уборке озимой пшеницы за час основного времени составила 7,02 га (36,5 т), производительность за час сменного времени — 4,75 га (24,69 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,0 кг/га или 1,73 кг/т. При испытаниях не произошло ни одного отказа, соответственно не было вынужденных простоев для устранения неполадок.



Также отмечены высокие показатели качества работы комбайна. В частности, суммарные потери зерна не превысили 1,24% при нормативном показателе не более 2,0%, в том числе потери за молотилкой составили 0,98% (по НД не более 1,5%) и за жаткой 0,26% (по НД не более 0,5%).



Хорошие показатели получены и по качеству зерна. Так, дробление зерна составило лишь 0,9% (при норме не более 2,0%), а содержание сорной примеси — всего 0,1% (при норме не более 2,0%).



В прошлом году аналогичные испытания на тот момент только вышедшей в серийное производство новой модели TUCANO 580 проводились на базе учебного хозяйства «Кубань». Произведенный на заводе «КЛААС» в Краснодаре комбайна TUCANO 580 проверялся при работе с жаткой шириною 7,8 м и показал аналогичные результаты, в частности, по производительности в час и удельному расходу топлива.



Напомним, что модельный ряд TUCANO обновляется ежегодно. С октября 2015 года все обновленные модели 300-й, 400-й и 500-й серий вошли в серийное производство на заводе «КЛААС» в Краснодаре. Среди обновлений TUCANO 580 можно отметить установку ротора диаметром 570 мм, который приводится в действие вариатором бесступенчато прямо из кабины во время работы в диапазоне от 480 до 920 об/мин. Это обеспечивает высокую интенсивность сепарации и гарантирует хорошее качество зерна. Возможность механически регулировать открытие заслонки ротора помогает приспособить площадь сепарации к разным условиям уборки и достичь тем самым максимальной пропускной способности. Зерновой бункер был увеличен до 10000 л, который при повышенной на треть, до 105 л/с производительности, может быть разгружен всего за две минуты.





