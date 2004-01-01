В связи с этим, а также для реализации дальнейших мер по локализации производства и освоения новых технологических операций, в соответствии с условиями Специального Инвестиционного Контракта (СПИК), компания инвестирует 6,6 млн евро в строительство двух новых участков в цехе металлообработки второй линии завода «КЛААС» в Краснодаре.



Реализованные за последние два года меры по расширению выполняемых на заводе технологических операций почти полностью задействовали производственные площади введенной в 2015 году второй очереди предприятия. Дальнейшие меры по переходу от импорта комплектующих к собственному производству в Краснодаре требуют дополнительного пространства для размещения станков, оборудования и создания новых рабочих мест.



В настоящее время российская строительная организация полностью завершила проектные работы, проводит подготовку земельного участка к строительству и начинает установку металлоконструкций. В новом производственном помещении, введение в эксплуатацию которого произойдет уже в этом году, будет размещено роботизированное сварочное оборудование, станки для гибкой резки листового металла, четырех осевой обрабатывающий центр и протяжной станок.



Расширение цеха металлообработки позволит предприятию продолжить программу локализации. С октября 2015 года завод «КЛААС», согласно установленному СПИК графику, реализовал уже несколько проектов по внедрению новых технологических операций. Одним из ключевых и наиболее сложным этапом была организация производства мостов для комбайнов. Проект реализовывался в течение 2016−2017 годов, дополнительные средства были инвестированы в закупку специального сварочного оборудования и станков, освоение технологии окраски, отличающейся от покраски корпусных деталей комбайна. Начиная с января 2018 года на всех выпускаемых на заводе «КЛААС» в Краснодаре комбайнах установлены мосты собственного производства.



«На сегодняшний день это был самый технически сложный этап программы локализации производства. Все стоявшие перед специалистами завода задачи были решены профессионально и в сжатые сроки. Хочу подчеркнуть, что весь процесс производства на российском заводе выстраивается по единым для всего концерна CLAAS стандартам. Подтверждением этому служит то, что уже два года крупногабаритные комплектующие, производимые в России, поставляются на головной завод в немецком Харзевинкеле. Объемы поставок комплектующих на экспорт сопоставимы с количеством производимых комбайнов для российского рынка. Нам также особенно приятно отметить, что расширение производства и строительство новых участков приходятся на юбилейный 15-й год работы завода в России. Считаем это хорошим знаком, подтверждающим, что мы развиваемся в правильном направлении», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре Ральф Бендиш.

