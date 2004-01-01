Партнерский материал: Новое перспективное сотрудничество для России

Стратегическое партнерство между «Каргилл» и «Делакон» предлагает российским сельхозпроизводителям инновационные кормовые добавки на растительной основе, которые открывают перед ними новые экономические возможности. Уже сегодня в России можно приобрести следующие продукты от компании «Делакон»:



— Biostrong®510 для птицы, в зависимости от процента ввода снижает конверсию корма, оптимизирует яйценоскость, поддерживает здоровье ЖКТ, способствует росту продуктивности, уменьшает выбросы парниковых газов хозяйством.



— Fresta® F Plus для поросят и свиноматок, в зависимости от процента ввода стимулирует потребление корма, улучшает усвояемость питательных веществ, увеличивает прирост и снижает конверсию корма, одновременно уменьшая выбросы парниковых газов хозяйством.



— Rumex для крупного рогатого скота стимулирует потребление корма и продуктивность молочных коров и мясного скота, снижает потерю веса после отёла, поддерживает репродуктивную функцию коров, снижает содержание мочевины в молоке, уменьшает выбросы хозяйством парниковых газов и аммиака.



В 2017 году «Делакон» и «Каргилл» установили партнерские отношения, чтобы предложить своим клиентами самые современные комплексные решения. Первой задачей нового партнерства стала работа на российском рынке через широко известный бренд «Провими» (Provimi®), принадлежащий компании «Каргилл». Действуя совместно, «Провими» и «Делакон» расширяют свой ассортимент в России, предлагая натуральные, разработанные на научной основе, фитогенные добавки, а также всестороннее техническое сопровождение. Благодаря квалифицированной технической поддержке специалистов Provimi® и мировому опыту «Делакон», российские сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к самым лучшим достижениям обеих компаний на национальном и международном уровне. Сегодня животноводческие и птицеводческие хозяйства нуждаются в комплексных решениях, которые не только способствуют росту продуктивности поголовья, но и наилучшим образом удовлетворяют высокие ожидания и предпочтения конечных потребителей в области пищевой безопасности.



Сотрудничество двух компаний позволяет объединить опыт «Делакон» в разработке и производстве фитогенных продуктов с профессиональными знаниями «Каргилл» в области кормления животных. Развивая данное партнерство, «Каргилл» и «Делкон» будут предлагать решения для клиентов на основе бережного и рационального использования природных ресурсов.



«В «Каргилл» и «Делакон» мы очень ответственно относимся к выполнению обязательств перед своими клиентами. Мы представляем наукоемкие инновационные компании и предлагаем продукты высочайшего качества с подтвержденной эффективностью», — подчеркнула Елена Васильева, руководитель направления «Кормовые добавки «Каргилл» в России». «Помочь клиентам достичь высоких результатов для нас гораздо важнее, чем разработать и вывести на рынок новый продукт».



Эффективные продукты, разработанные на основе последних достижений науки

Появившись в 80-х годах прошлого века как нишевый продукт, микронутриенты с фитогенными компонентами в настоящий момент открывают новые горизонты в обеспечении высокой продуктивности животноводства и птицеводства, а также в производстве полезных продуктов питания. Фитогенные кормовые добавки представляют собой смеси из трав, пряностей и других растений, а также их экстрактов, эффективность применения которых подтверждена научными исследованиями. Компания «Делакон» — первое и единственное предприятие, получившее зоотехническую регистрацию ЕС для двух своих фитогенных кормовых добавок (Biostrong® 510 EC, Fresta® F), что подтверждает соответствие этих продуктов «золотому стандарту» кормовой промышленности. Зоотехническая регистрация — это юридическое подтверждение безопасности и эффективности добавок в качестве стимуляторов роста, выданное Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA) по результатам тщательного контроля.



Поскольку природа предлагает нам большое разнообразие биологически активных натуральных ингредиентов, фитогенные кормовые добавки известны своей высокой эффективностью для различных видов животных и помогают наиболее полно раскрыть питательный потенциал кормов. Фитогеники также помогают контролировать и улучшать процесс пищеварения, способствуют формированию сбалансированной микрофлоры кишечника, улучшают общее состояние ЖКТ сельскохозяйственных животных, что ведет к повышению эффективности кормления, здоровья животных и формированию полноценного рациона. При этом снижается негативное воздействие животноводческого или птицеводческого хозяйства на окружающую среду.

