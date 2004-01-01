Партнерский материал: В финал стартап-акселератора GenerationS вышли три агропроекта

В финал федерального стартап-акселератора GenerationS вышли три агропроекта, которые поборются за призовой фонд в 16 млн руб. Победителями в треке Agro&MedTech стали команды, которые вывели новые сорта риса, предложили производить био-упаковку из водорослей, а также из биополимеров на основе крахмала и белков.



Участники стартапа «Новые сорта черного и красного риса «Super Food» вывели новый сорт черного риса, который в 20 раз богаче антиоксидантами, чем обычный круглозерный рис, а содержание микроэлементов и витаминов в нем в пять-восемь раз выше. По словам руководителя проекта Юлии Гончаровой, в планах — засеять 200 га чернозерных и краснозерных сортов риса, чтобы получить урожай не менее 1 тыс. т, а также построить завод по переработке риса. «До GenerationS наша команда была далека от бизнеса ― мы делали упор на науку. Акселератор же дал понимание процессов развития бизнеса и инвестирования. За время программы мы составили грамотный бизнес-план и финансовую модель, разобрались в брендинге и правовых вопросах, поняли, что изменить в рекламной кампании, чтобы она стала эффективнее», — говорит она.



Команда проекта «Производство био-упаковки из водорослей» предлагает делать экологически чистые упаковочные материалы, столовые приборы, посуду и др. из водорослей, что снизит негативное влияние на экологию. Схожие цели у проекта «ЭкоПак» — его команда предложила технологию, которая позволит заменить полиэтиленовую упаковку биополимерной, созданной на основе крахмала и белков. Она съедобная и полностью разлагается в окружающей среде.



GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, который Российская венчурная компания (РВК) проводит с 2013 года. Направление агропромышленных технологий появилось в акселераторе в 2014-м. «В предыдущие годы наибольший интерес к модели «открытых инноваций» проявляли компании из быстроразвивающихся отраслей, например, IT- или банковских технологий, однако сейчас тренд меняется: спрос на инновации растет и в традиционных отраслях, — обращает внимание руководитель GenerationS Екатерина Петрова. — Россия входит в число крупнейших инвесторов в агросектор, и мы видим значительный потенциал использования высоких технологий для повышения эффективности сельского хозяйства».



Направления отбора проектов для акселератора корректируются с учетом запроса корпоративных партнеров. Так, в этом году был запрос на технологии, связанные с эффективностью АПК, биотехнологии для сельского хозяйства. При этом Петрова отмечает рост числа заявок для трека, связанного с агросектором: если в 2016-м их было 504, то в 2017-м — 849. Всего в 2017 году на участие в GenerationS было подано 3470 заявок из 13 стран. Agro&MedTech занимает первое место среди всех направлений, причем у большой доли команд уже есть готовые прототипы или завершенные R&D работы. В 2017-м было 234 проекта в стадии прототипа, 157 проектов, по которым закончили научно-исследовательские и опытные работы. Прежде всего, участие в акселераторе привлекает стартапы, предлагающие решения в таких наукоемких областях, как переработка продукции, биотехнологии и экология производства.



«Модель «открытых инноваций» становится все более привлекательной для российских компаний, в том числе для участников АПК, — обращает внимание Петрова. — В GenerationS компании могут открыть свой собственный корпоративный трек, в котором получат возможность отбирать и выращивать стартапы с учетом особенностей бизнеса, или учредить специальную номинацию. Номинации позволяют компаниям разглядеть будущие тренды и получить доступ к разработкам. Но, в отличие от акселерационной программы, номинация не подразумевает обучение стартапов. Поэтому возможность потенциально интересна компаниям, которые еще не готовы к запуску собственного акселератора, но уже хотят начать работу со стартапами на открытом рынке». Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций. Партнером трека Agro&MedTech в 2017 году стал холдинг НМЖК.



В этом году в очном акселераторе трека Agro&MedTech приняли участие семь проектов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности из Москвы, Краснодара, Волгограда, Самары, Владивостока и Санкт-Петербурга. Вместе с экспертами и кураторами трека они прорабатывали вопросы продвижения и маркетинга, стратегию экспорта, бизнес-модель, изучали структуру российского и мирового рынка промышленных агро- и биотехнологий. Кроме этого, каждый участник создал «дорожную карту» своего проекта, определил ключевые метрики, «узкие» места и стратегию дальнейшего развития. Финал GenerationS состоится 27 апреля.

