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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Семинары по кормлению птицы
Апрель 2018
15 мая в Белгороде и 17 мая в Уфе пройдут семинары, посвященные проблемам и возможностям в области кормления племенной и товарной птицы с участием ученого и практика из Бразилии
Фернандо Рутц, профессор кафедры физиологии и кормления моногастричных животных при Федеральном университете Пелотаса (Бразилия) и Тигран Папазян, генеральный директор Alltech Россия отвечают на вопросы птицеводов во время семинара, который состоялся в Ереване в октябре 2017 года
Фото: Alltech

Компания Alltech приглашает специалистов птицеводческих предприятий на семинары в Белгороде и Уфе. Семинары будут посвящены проблемам и возможностям в области кормления племенной и товарной птицы.

Во время семинаров будут рассмотрены следующие темы:

- какие органические микроэлементы выгоднее неорганических и почему;

- об исключении антибиотиков, практических результатах и последствиях;

- как помочь птице извлекать больше энергии и питательных веществ из рациона.

На семинары приедет Фернандо Рутц, ветеринар и профессор кафедры физиологии и кормления моногастричных животных при Федеральном университете Пелотаса (Бразилия). Фернандо Рутц является экспертом в области минерального кормления птиц. Он проводил исследования в области увеличения репродуктивных качеств петухов, кормления несушек в период теплового стресса, гранулометрического состава кормов, уровня кальция и фосфора во время линьки. Доктор Рутц имеет значительной опыт решения вопросов качества тушек, в том числе синдрома деревянной грудки, болезни зеленых мышц, гангренозного дерматита и других нарушений.

Бразилия — крупнейший экспортер мяса птицы. Задолго до нас производители Бразилии были озабочены проблемой антибиотиков, поскольку основной покупатель Евросоюз требовал мясо, выращенное без антибиотиков-стимуляторов роста. Участие в семинаре с Фернандо Рутцем — это уникальная возможность пообщаться с признанным и многоопытным специалистом, который на любые вопросы даст ответ, подкрепленный практическим опытом флагманов производства своей страны.

Важной частью программы является тема об органических микроэлементах. Бытует мнение, что вся органика одинакова. Однако в этой области очень много мифов, которые не имеют под собой ни научных доказательств, ни серьезных рекомендаций по замене неорганики и нацелены исключительно на быстрые продажи.

Кроме Фернандо на семинарах выступят специалисты по птице российского представительства компании Alltech Тигран Папазян, Грант Айдинян и Азат Мустафин.

Семинары будут интересны руководителям, технологам и специалистам по кормлению, а также ветеринарным врачам. Участники смогут задать свои вопросы экспертам и обсудить опыт с коллегами по отрасли.

Семинары пройдут 15 мая в Белгороде и 17 мая в Уфе. Участие бесплатное.

Если вы хотите принять участие, свяжитесь с Серафимой Семеновой по телефону +7−916−094−90−93, электронной почте ssemenova@alltech.com или заполните форму.

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