Партнерский материал: Семинары по кормлению птицы

Компания Alltech приглашает специалистов птицеводческих предприятий на семинары в Белгороде и Уфе. Семинары будут посвящены проблемам и возможностям в области кормления племенной и товарной птицы.



Во время семинаров будут рассмотрены следующие темы:



- какие органические микроэлементы выгоднее неорганических и почему;



- об исключении антибиотиков, практических результатах и последствиях;



- как помочь птице извлекать больше энергии и питательных веществ из рациона.



На семинары приедет Фернандо Рутц, ветеринар и профессор кафедры физиологии и кормления моногастричных животных при Федеральном университете Пелотаса (Бразилия). Фернандо Рутц является экспертом в области минерального кормления птиц. Он проводил исследования в области увеличения репродуктивных качеств петухов, кормления несушек в период теплового стресса, гранулометрического состава кормов, уровня кальция и фосфора во время линьки. Доктор Рутц имеет значительной опыт решения вопросов качества тушек, в том числе синдрома деревянной грудки, болезни зеленых мышц, гангренозного дерматита и других нарушений.



Бразилия — крупнейший экспортер мяса птицы. Задолго до нас производители Бразилии были озабочены проблемой антибиотиков, поскольку основной покупатель Евросоюз требовал мясо, выращенное без антибиотиков-стимуляторов роста. Участие в семинаре с Фернандо Рутцем — это уникальная возможность пообщаться с признанным и многоопытным специалистом, который на любые вопросы даст ответ, подкрепленный практическим опытом флагманов производства своей страны.



Важной частью программы является тема об органических микроэлементах. Бытует мнение, что вся органика одинакова. Однако в этой области очень много мифов, которые не имеют под собой ни научных доказательств, ни серьезных рекомендаций по замене неорганики и нацелены исключительно на быстрые продажи.



Кроме Фернандо на семинарах выступят специалисты по птице российского представительства компании Alltech Тигран Папазян, Грант Айдинян и Азат Мустафин.



Семинары будут интересны руководителям, технологам и специалистам по кормлению, а также ветеринарным врачам. Участники смогут задать свои вопросы экспертам и обсудить опыт с коллегами по отрасли.



Семинары пройдут 15 мая в Белгороде и 17 мая в Уфе. Участие бесплатное.



Если вы хотите принять участие, свяжитесь с Серафимой Семеновой по телефону +7−916−094−90−93, электронной почте ssemenova@alltech.com или заполните форму .

