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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Забота о каждом клиенте
Апрель 2018
Новое сервисное решение для капитального ремонта двигателей Mercedes-Benz Sprinter Classic
Фото: Mercedes-Benz

Мы знаем многих клиентов, у которых автомобили постоянно находятся в работе. Мы также знакомы с владельцами, которые после окончания гарантии сомневаются стоит ли ехать на обслуживание в официальный сервис. Специально для них, а также других обладателей Sprinter Classic подразделение Mercedes-Benz Vans в России предлагает новое решение для капитального ремонта двигателей — шорт- и лонг- блоки. Этот продукт позволит нашим клиентам поддерживать долгосрочную работоспособность двигателей вне зависимости от пробега, нагрузки и возраста автомобиля.

Для сокращения затрат созданы два варианта ремонтных комплектов. Если есть возможность использовать съемные детали от поврежденного двигателя, применяется шорт-блок. В него вошли блок цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и вкладыши подшипников. Иными словами, наиболее высоконагруженные элементы.

В случае с серьезными повреждениями двигателя подойдет лонг-блок. Помимо компонентов из шорт-блока он также включает головку блока цилиндров с клапанами и распредвалами, крышку газораспределительного механизма (ГРМ), сам механизм ГРМ, масляные фильтр, насос и поддон.

Все детали производятся на Ярославском моторном заводе на той же линии, что и сами двигатели для автомобилей Sprinter Classic. На шорт- и лонг-блоки действует стандартная гарантия как на запасную часть — 1 год. Кроме того, они подвергаются тем же проверкам после сборки, что и сами моторы, что обеспечивает высокое качество продукта. Отметим, что подобный вид ремонта позволит существенно сэкономить, т. к. дорогостоящие компоненты со старого двигателя в хорошем состоянии используются повторно.

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