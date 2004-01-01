Партнерский материал: Эффективность птицеводства повышает «МЕГАМИКС»

18 апреля в г. Алматы (Казахстан) ГК «МЕГАМИКС» организовала технический семинар «Проблемы отрасли и пути их решения» для директоров, главных технологов и ветеринарных врачей птицеводческих предприятий. Были приглашены как давние клиенты компании, такие как крупнейшие птицефабрики Казахстана «Алсад» и «Алель Агро», так и новые потенциальные партнеры.



Ведущие специалисты «МЕГАМИКС» представили доклады по самым актуальным темам: безопасность кормов и кормовых добавок, выбор надежного поставщика премиксов, некоторые аспекты ветеринарии и кормления. Один из лучших российских специалистов в сфере содержания птицы Максим Голосов дал рекомендации по вопросам менеджмента родительского и бройлерного стада, управления световой программой для бройлерного стада. Еще один доклад, представленный к. б.н., Лауреатом Премии Правительства РФ Сергеем Ивановым, был посвящен одному из самых острых вопросов для любой птицефабрики — фальсификатам в кормовом сырье, которые часто становятся причиной снижения экономических показателей предприятия и продуктивности поголовья. Ветеринарные вопросы обсудили вместе с представителями компаний-парнеров — ГК «ВИК» и «Биомин».



«Эффективность птицеводства «МЕГАМИКС» стремится повышать, регулярно организовывая капсульные семинары и конференции по кормлению, технологии содержания и ветеринарии для своих партнеров. Птицеводство — одна из самых наукоемких отраслей сельского хозяйства, и мы стремимся внести свой вклад в развитие инноваций для этой отрасли», — прокомментировали специалисты компании.



Семинар прошел в комфортной непринужденной атмосфере и завершился торжественным ужином. Участники выразили благодарность организаторам за проведение семинара, высокую ценность докладов и озвучили пожелание с удовольствием посещать такие мероприятия несколько раз в год.









