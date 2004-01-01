Партнерский материал: «ЭФКО» назвала лучшие проекты в сфере биотехнологий и геномики

ГК «ЭФКО» назвала победителей специальной номинации «Биотехнологии и геномика в агропромышленном комплексе», учрежденной в рамках акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК). Общий размер призового фонда номинации составил 0,5 млн руб. Для участия в специальной номинации поступило 55 заявок из России и Украины, большинство заявок подали предприниматели из Москвы, Казани и Краснодара.



Лучшим был признан проект производства кормового микробного белка из отходов растительного сырья. Эта разработка снижает себестоимость полнорационных кормов для животных на 30−50%. Команда проекта получила специальный приз и сертификат на прохождение акселерационной программы в Инновационном центре «Бирюч-НТ» (R&D подразделении «ЭФКО») и в Школе менеджмента «Бирюч».



Второе место заняла разработка биопрепарата для переработки отходов жизнедеятельности животных, позволяющего получать высокоэффективные удобрения. Этот стартап решает проблему загрязнения почвы: сейчас в России более 2 млн га земли заняты под хранение отходов животноводческих предприятий. Третьим стал проект разработки технологии создания гетерозисных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к биотическим факторам. Метод на основе молекулярной (MAS) селекции позволяет ускорить и удешевить процесс селекции агрокультуры. Также в число победителей вошел проект глубокой переработки вторичных биопродуктов с помощью дистилляции в среде инертного газа. Команды этих проектов пройдут акселерационную программу на базе холдинга «ЭФКО».



Гендиректор Инновационного центра «Бирюч-НТ» Татьяна Санина отметила, что выбранные «ЭФКО» стартапы отвечают трендам развития инноваций в сфере агробиотехнологий и после доработки имеют значительные шансы стать коммерчески успешными проектами. «Уровень использования агробиотехнологий в России составляет всего несколько процентов, притом, что только инновации позволят агропромышленному комплексу страны выйти на качественно новый уровень развития», — говорит она. По словам Саниной, компании, безусловно, интересны коммерчески перспективные инновационные решения в профильных областях и прогрессивные команды разработчиков, но во многом это и менторский проект. «В рамках GenerationS мы делимся с молодыми предпринимателями своим опытом, видением, экспертизой. Кроме GenerationS «ЭФКО» работает и с другими акселераторами и региональными программами, мы поддерживаем студенческие турниры, фестивали наук, олимпиады для талантливых школьников и многие другие проекты», — добавляет она.



В прошлом году «ЭФКО» уже была индустриальным партнером трека AgroBioTech&Food акселератора GenerationS. «Мы выступили партнерами трека и провели часть программы на базе корпоративного образовательного центра «ЭФКО» в Белгородской области, отобрали три проекта, с которыми продолжаем сотрудничество, — рассказывает Санина. — Для проекта по разработке экспресс-тест систем для микробиологического контроля пищевых продуктов наша компания стала индустриальным партнером при подаче заявки на ФЦП, которая успешно прошла отбор. Сейчас совместно дорабатываем проект и готовимся к проведению пилота по применению тест-системы для замены традиционных длительных микробиологических анализов на базе одной из производственных лабораторий. Поэтому считаем опыт сотрудничества с РВК полезным и эффективным для нас».



Группа компаний «ЭФКО» — один из крупнейших агропромышленных холдингов России, входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности. Компания занимает лидирующие позиции в переработке масличных, производстве растительного масла, майонеза, кетчупа и йогурта. Является одним из крупнейших российских экспортеров подсолнечного масла. Производственные активы холдинга расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и в Казахстане. По итогам 2016 года выручка компании составила 106,9 млрд руб.



Инновационный центр «Бирюч-новые технологии» — R&D подразделение Группы компаний «ЭФКО», открыт в 2013 году. Центр занимается исследованиями в таких областях как пищевые и кормовые биотехнологии, кормовые продукты для сельскохозяйственных животных, геномная селекция, олеохимия, а также их интеграцией в существующие бизнесы холдинга. Общие инвестиции в развитие «Бирюч-НТ» в ближайшие годы превысят 1,5 млрд руб. В декабре 2017-го на его базе был запущен Центр молекулярно-клеточных технологий, объединивший три новых проекта: «Селекционно-генетический центр крупного рогатого скота», «Селекционно-генетический центр сои» и «Клеточные технологии». Среди его ключевых компетенций — геномная селекция, биоинженерия, клеточные и субклеточные технологии, технологии криохранения и биоинформатика.



GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. В 2017 году на участие в акселераторе подано 3470 заявок из 13 стран мира.

